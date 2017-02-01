Казахстан установил цены сделки по взаимообмену газом с РФ и Узбекистаном

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан установил цены сделки, осуществляемой по взаимообмену газом, сообщает Министерство энергетики РК.

"Установить цену газа по сделке, заключаемой между товариществом с ограниченной ответственностью "КазРосГаз" и уполномоченной публичным акционерным обществом "Газпром" организацией - "GAZPROM Schweiz AG" при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2017 году для обеспечения газом внутреннего рынка Республики Казахстан путем встречных поставок в 2017 году на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция "Александров Гай" в объеме до 4 900 000 000 метров кубических за газ узбекского происхождения, поставляемый на границу Республика Узбекистан/Республика Казахстан и российского происхождения, поставляемый на границу Российская Федерация/Республика Казахстан, в размере 3660 российских рублей за 1000 метров кубических", - сообщается в постановлении правительства Республики Казахстан, опубликованном на сайте Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики Республики Казахстан.

Постановление вводится в действие с 1 января 2017 года.

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