НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщил 18 июля в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции министр энергетики Нурлан Ногаев, благодаря принятым мерам в рамках соглашения ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. Казахстан выступил за увеличение текущего уровня добычи стран-участниц соглашения.

При этом было решено в декабре 2021 года провести встречу для обсуждения состояния рынка и возможных дальнейших мер.

Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки", - уточнили в Минэнерго.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства