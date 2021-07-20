НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Казахстан увеличит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил 18 июля в ходе министерского заседания стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции министр энергетики Нурлан Ногаев, благодаря принятым мерам в рамках соглашения ОПЕК+ ситуация на мировом рынке нефти изменилась в лучшую сторону. Казахстан выступил за увеличение текущего уровня добычи стран-участниц соглашения.
По итогам заседания было принято решение о коллективном увеличении текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до тех пор, пока участники соглашения не снимут ограничения в 5,8 млн баррелей в сутки.
При этом было решено в декабре 2021 года провести встречу для обсуждения состояния рынка и возможных дальнейших мер.
Таким образом, квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе составит 1,491 млн баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тыс. баррелей в сутки", - уточнили в Минэнерго.
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