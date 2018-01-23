Казахстан в 2017 году экспортировал около 70 млн тонн нефти

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Казахстан в 2017 году экспортировал около 70 млн тонн нефти22.01.2018
  • Фото: Regnum
Экономика  15:57

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Казахстан в минувшем году экспортировал около 70 млн тонн нефти, сообщил на брифинге в пресс-центре правительства министр энергетики Канат Бозумбаев, передает Kazakhstan Today.


По словам министра, в Казахстане в минувшем году добыто более 86 млн тонн нефти, что составляет 102% к плану добычи. При этом экспортировано около 70 млн тонн. Почти 15 млн тонн нефти переработано на отечественных НПЗ.

Осуществлен проект модернизации на Павлодарском нефтехимическом заводе, завершено строительство проектов модернизации Атырауского нефтеперерабатывающего завода, в настоящее время на заводе идут пуско-наладочные работы, сообщается на официальном портале премьер-министра.

Объем добычи газа составил порядка 53 млрд кубометров, или 110% к плану. По итогам 2017 года уровень газификации - на уровне 47,38%. В текущем году будут реализованы 16 проектов, уровень газификации составит более 48%. В 2017 году выработано 102,3 млрд кВт-ч электроэнергии. Добыто 106,7 млн тонн угля.

"2017 год, можно сказать, стал рекордным по показателям для отраслей топливно-энергетического сектора. И задачей 2018 года для министерства является удержать заданный темп роста и стимулировать отрасли к дальнейшему развитию", - подчеркнул К. Бозумбаев.
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