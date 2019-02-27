Казахстан в 2018 году на 6,2% увеличил добычу сырой нефти

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - В январе - декабре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года Казахстан на 6,2% увеличил добычу сырой нефти (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных, передает Kazakhstan Today.



По информации Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период в РК добыто 77 491,0 тыс. тонн сырой нефти.



Добыча газового конденсата за отчетный период составила 12 863,2 тыс. тонн, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.



Кроме того, в январе - декабре 2018 года незначительно снизилась добыча природного газа (естественного) в газообразном состоянии и составила 22 674,6 млн кубометров.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства