Казахстан в декабре выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ на 96%

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Казахстан по итогам декабря на 96% исполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК +, предусматривающей сокращение добычи нефти, передает Kazakhstan Today.

Выполнение обязательств по соглашению ОПЕК+ (в декабре) составило 96%", - сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

По данным Минэнерго РК, в декабре 2020 года, согласно предварительным официальным данным, в республике было добыто 6,3 млн тонн нефти без учета конденсата.

Как рассказали в пресс-службе, по итогам 2020 года, согласно предварительным данным, в стране было добыто 85,6 млн тонн нефти и конденсата. "Пересмотр прогноза по добыче нефти в 2021 году в Казахстане планируется на ежемесячной основе в соответствии с договоренностями ОПЕК+", - пояснили в Минэнерго.

Отвечая на вопрос, какова позиция страны по дальнейшему соблюдению соглашения ОПЕК+ в феврале, в ведомстве подчеркнули, что Казахстан планирует соблюдать свои обязательства в рамках договоренностей.

3 декабря страны ОПЕК+ на заседании министерской конференции приняли решение повысить добычу нефти с января 2021 года на 0,5 млн баррелей в сутки. Общее ограничение добычи стран - участниц ОПЕК+ в январе составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня. Для Казахстана уровень обязательств по добыче нефти в январе 2021 года составляет 1,417 млн баррелей в сутки.

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