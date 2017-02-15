Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года на 4,7% увеличил добычу сырой нефти, до 5955 тыс. тонн, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По информации Статкомитета, за отчетный период добыто 1165,1 тыс. тонн газового конденсата (рост на 2,7%), передает Kazakhstan Today.

Добыча природного газа (естественный) в газообразном состоянии в январе 2017 года составила 2068,9 млн кубометров (рост на 6,4%).

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