Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года на 16,1% увеличил добычу угля, включая угольный концентрат, до 10 003,2 тыс. тонн, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статведомства, добыча угля, включая лигнит за отчетный период увеличилась на 15,7%, до 9593,1 тыс. тонн, передает Kazakhstan Today.

За отчетный период в РК добыто 9225,0 тыс. тонн каменного угля, кроме угольного концентрата, что на 16,6% больше, чем в январе 2016 года.

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