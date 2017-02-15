Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года на 36,2% увеличил производство моторного топлива (бензина, в том числе авиационного), сообщает комитет по статистике МНЭ РК.

По данным статведомства, в январе произведено 302,4 тыс. тонн бензина, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, за отчетный период на 59,3% выросло производство газойлей (дизельного топлива) и составило 394,4 тыс. тонн.

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