Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан в январе 2017 года по сравнению с январем 2016 года на 36,2% увеличил производство моторного топлива (бензина, в том числе авиационного), сообщает комитет по статистике МНЭ РК.
По данным статведомства, в январе произведено 302,4 тыс. тонн бензина, передает Kazakhstan Today.
Кроме того, за отчетный период на 59,3% выросло производство газойлей (дизельного топлива) и составило 394,4 тыс. тонн.
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