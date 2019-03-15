Казахстан в январе - феврале на 5,9% увеличил добычу нефти

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - феврале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% выросла добыча сырой нефти (природной смеси углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных, передает Kazakhstan Today.



По данным Комитета по статистике МНЭ РК, за отчетный период добыто 13 187 тыс. тонн сырой нефти.



Кроме того, в январе - феврале добыто 2090,7 тыс. тонн газового конденсата.



Добыча природного газа (естественного) в газообразном состоянии снизилась на 1,5% и составила 3866,5 млн кубометров.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства