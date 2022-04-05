Казахстан вернулся к допандемийному уровню притока иностранных инвестиций

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил $23,7 млрд, что на 37,7% выше, чем за 2020 год ($17,2 млрд), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В страновом разрезе первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Казахстана осталась неизменна. Нидерланды, США, Швейцария, Россия и Китай уверенно держат лидерство с ростом объема вливаний от 25% до 92%. Доля инвестиций из вышеуказанных стран составляет 68,3% от общего объема привлеченных инвестиций", - рассказали в АО "НК "Kazakh Invest".

При этом во второй части ТОП-10 стран произошли значительные изменения. Бельгия сместила Великобританию с шестого места, показав значительный рост в 35,1%. Южная Корея с ростом в 73,2% переместилась с девятой на восьмую строчку, опередив французских инвесторов, которые замкнули десятку крупнейших доноров инвестиций. Турецкие инвесторы также обеспечили рост капиталовложений в республику на 87% и разместились на девятой позиции в рейтинге, также опередив Францию.

Так, по данным нацкомпании, ТОП-10 стран-инвесторов за 2021 год выглядит следующим образом:

1. Нидерланды - $7,0 млрд;

2. США - $2,8 млрд;

3. Швейцария - $2,6 млрд;

4. РФ - $1,9 млрд;

5. Китай - $1,8 млрд;

6. Бельгия- $1,06 млрд;

7. Великобритания - $1,02 млрд;

8. Южная Корея - $805,5 млн;

9. Турция - $679,5 млн;

10. Франция -$ 603,1 млн.

Что касается отраслей, по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном хозяйстве отмечен рост притока инвестицийв 2,8 раза; в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - в 2,6 раза; в информацию и связь инвестировано на 80,1%; в электроснабжение - на 68,3% больше. Значительный прирост также показали инвестиции в обрабатывающую промышленность. В прошлом году инвесторы вложили в данный сектор на $2 млрд больше, чем в 2020, рост составил 65,4%.

В нацкомпании напомнили, что в настоящий момент разрабатывается Концепция новой инвестиционной политики РК до 2025 года в соответствии со стандартами ESG (Environmental (окружающая среда), Social (социальная сфера), Governance and Prosperity (корпоративное управление и экономическое процветание).