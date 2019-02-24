Казахстан входит в тройку лидеров по темпу роста ВВП среди стран ЕАЭС

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - Темп роста ВВП в целом по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в 2018 году достиг показателя в 1,9%, передает Kazakhstan Today.

В целом 2018 год был благоприятным, у нас стабильные макроэкономические показатели. По ряду государств показатель темпа роста ВВП выше, чем средний показатель по союзу. Так, в Армении это 6,2%, в Беларуси - 3,7%, в Казахстане - 4,1% . Это тройка лидеров. Темп роста промышленной продукции составил по союзу 4,1%. В ряде государств этот показатель выше, в том числе и в Кыргызской Республике, где он составил 4,9%", - сказала министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС Татьяна Валовая в ходе пресс-конференции, посвященной пятилетию подписания Договора о ЕАЭС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства