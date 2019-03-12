Казахстан выпустил дебютные суверенные еврооблигации на 1,05 млрд евро

Астана. 9 ноября. Kazakhstan Today - Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро, передает Kazakhstan Today.



"Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55%, и на сумму 525 млн евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%. При этом на Бирже МФЦА размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году (срок обращения 10 лет), объем спроса по которым составил 83 млн евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн евро (11% от объема размещения 10-летних еврооблигаций)", - сообщили в пресс-службе Минфина Казахстана.



По данным ведомства, еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра "Астана".



В пресс-службе также проинформировали, что 5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более $25 трлн. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд евро.



Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях близкими к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.



"Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бенчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов", - отметили в пресс-службе.



В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора - BCC Invest.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства