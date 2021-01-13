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Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

12.01.2021 5374
Казахстан возобновил транзит нефти через Россию
Фото: finance.kz
Москва. 12 января. Kazakhstan Today - Казахстан возобновил транзит нефти через Россию после его временной остановки из-за сильных морозов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление представителя "Транснефти" Игоря Демина, передает Kazakhstan Today.
 
По словам Демина, подача нефти со стороны Казахстана началась накануне, около 17.00 по московскому времени. По мере подключения станций в ночь с понедельника на вторник шло постепенное увеличение подачи. Войти в штатный режим планируется сегодня, пишет Lenta.ru.
 
Накануне Казахстан приостановил транзит нефти через Россию. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.
 

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