Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

"Несмотря на тяжелый год, нам удалось вывести компанию на положительный результат за счет своевременного и качественного исполнения договоров, оптимизации себестоимости продукции, уменьшения накладных расходов, а также сокращения общих административных расходов компании на 1,2 млрд тенге".