Казахстан возобновил транзит нефти через Россию

Фото: finance.kz
По словам Демина, подача нефти со стороны Казахстана началась накануне, около 17.00 по московскому времени. По мере подключения станций в ночь с понедельника на вторник шло постепенное увеличение подачи. Войти в штатный режим планируется сегодня, пишет Lenta.ru.
Накануне Казахстан приостановил транзит нефти через Россию. Причиной стали сильные морозы, из-за которых оказалась обесточена нефтеперекачивающая станция.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства