Система Orphus

Казахстан возобновит прямое авиасообщение с Малайзией

03.10.2022, 11:01 9426
Казахстан возобновит прямое авиасообщение с Малайзией
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела переговоры с авиационными властями Малайзии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.
 

Ранее, перед пандемией, Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией Air Asia в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями", - пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

 
Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом "открытое небо", внедренного в Казахстане по поручению президента.
 
По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании Air Asia, планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).
 
Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании Air Asia Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.

Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе.
 

новости по теме

В РК инфляция в сентябре достигла почти 18%

03.10.2022, 14:04 7146
В РК инфляция в сентябре достигла почти 18%
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В Казахстане в годовом исчислении инфляция в сентябре составила 17,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Цены в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года повысились на продовольственные товары - на 22,2%, непродовольственные товары - на 17%, платные услуги - на 12,3%", - информирует Бюро национальной статистики.

 
Отмечается, что инфляция в сентябре 2022 года по сравнению с августом выросла на 1,8%.
 

Наибольшие темпы роста инфляции в сентябре наблюдались на платные услуги – 2,7% (в августе 2022 года - на 1,6%), непродовольственные товары подорожали на 1,9% (в августе 2022 года - на 1,8%), наименьший темп в структуре ИПЦ показали продовольственные товары - 1,2% (в августе текущего года - 1%)", - сообщили в бюро.

 
Отмечается, что среди платных услуг за месяц (сентябрь 2022 года) сильное подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья - на 13,1%, цены на услуги образования повысились на 7,9%.
 
Из непродовольственных товаров цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на 5%, моющие и чистящие средства - на 4,4%, товары личного пользования - на 2%, одежда и обувь - на 1,9%. Дрова подорожали на 3%, уголь каменный- на 2,9%, газ сжиженный в баллонах - на 1,5%.
 
Сообщается, что по продовольственным товарам цены на яйца повысились на 7,5%, масло подсолнечное - на 4,6%, рис, макаронные изделия - по 4,1%, булочные и мучные изделия - на 3,8%, крупы - на 3,2%, кондитерские изделия - на 3,1%. Снижение цен зафиксировано на свежие овощи - на 10,2%, картофель - на 8,5%, сахар-песок - на 5,2%, свежие фрукты - на 3%.
 

Асел Жанасова назначена председателем правления Казпочты

03.10.2022, 10:24 10306
Асел Жанасова назначена председателем правления Казпочты
Фото: АО Казпочта
АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "Самрук Казына" новым председателем правления АО "Казпочта" назначена Асел Жанасова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
До своего нынешнего назначения с июля 2020 года Асел Жанасова занимала должность вице-министра торговли и интеграции РК, где курировала проекты в сфере цифровизации торговли, развития платежных систем и цифрового банкинга.
 

Асел Жанасова имеет более 10 лет опыта реализации IT-проектов локального и международного уровня с нарастающим уровнем ответственности в управленческой сфере", - рассказали в пресс-службе АО "Казпочта".

 
С 2010 по 2014 год занимала должность директора департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC в Лондоне. Управляла командой и внедряла крупные стратегические проекты в разных странах (Казахстан, Африка, Европа, Китай и Россия).
 
В 2014-2016 годах была советником директора РГП "Банковское сервисное бюро" Национального банка РК, заместителем директора департамента цифровых технологий НБРК.
 
В 2016-2017 годах являлась председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Зерде".
 
В 2017-2018 годах работала советником управляющего Международного финансового центра "Астана" (МФЦА). Перед назначением на должность вице-министра торговли и интеграции РК, с 2018 года по 2020 год занимала позицию управляющего директора по цифровым технологиям МФЦА.
 

В Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год

30.09.2022, 14:10 31666
В Казахстане дизтопливо подорожало на 36% за год
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане горюче-смазочные материалы подорожали за год на 8%, а дизельное топливо сразу на 36%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В августе текущего года стоимость горюче-смазочных материалов для личных транспортных средств выросла на 7,9% за год. Сразу на 11,2% выросли цены на ГСМ в Павлодарской области, на 11% - в Северо-Казахстанской, на 10,3% - в Абайской. Наименьший годовой рост цен - на 5% - был зафиксирован в Алматинской и Туркестанской областях", - сообщает Energyprom.


 
Бензин подорожал на 3,5% за год. В том числе бензин марки АИ-92 вырос в цене на 3,2%, АИ-98 - на 5,9%, АИ-95/96 - на 6,2%.
 

Дизельное топливо подорожало сразу на 35,5% за год, в том числе летнее - на 19%, зимнее - сразу на 55,9%", - информирует агентство.

 
В среднем по РК в августе 2022 года розничная цена литра бензина марки АИ-92 составляла 178 тенге, АИ-95/96 - 210 тенге, АИ-98 - 232 тенге, летнего дизельного топлива - 238 тенге.
 
Среди стран СНГ самые высокие цены на бензин и дизельное топливо были зафиксированы на Украине: 1,341 доллара и 1,442 доллара соответственно. Самые низкие цены наблюдались в Туркменистане: бензин там стоит 0,428 доллара США, дизельное топливо - 0,385 доллара.

 
По дешевизне бензина Казахстан уступил только Туркменистану. В то же время цены на дизельное топливо были ниже в Туркменистане и Азербайджане.
 
Напомним, ранее в РК были приняты меры, направленные на стабилизацию внутреннего рынка ГСМ:

  • был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов;
  • был принят приказ по введению дифференцированных цен на АЗС, в настоящее время в приказ вносятся нормы контроля по отпуску лимитированного объёма топлива;
  • было увеличено количество подачи вагоноцистерн (рост среднесуточной отгрузки дизельного топлива составил 21,7%);
  • фонд "Самрук-Қазына" и КМГ в рамках поручения правительства подписали контракт на импорт в сентябре-октябре 100 тысяч тонн дизельного топлива, на сегодняшний день импортировано 10 тысяч тонн.
 

Геологические изыскания начнут проводить в Абайской области

30.09.2022, 11:58 33761
СЕМЕЙ. 30 СЕНТЯБРЯ - О необходимости начать масштабные геологические изыскания в Абайской области высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недра региона многие годы не разрабатывались из-за соседства с полигоном. Поэтому в области необходимо начать масштабные геологические изыскания. Думаю, что здесь имеются залежи различных полезных ископаемых", - предполагает глава государства.

 
Президент убежден, что развитие горнодобывающей промышленности позволит возродить экономику региона. Кроме того, это даст возможность открыть новые рабочие места.
 
Вместе с тем Токаев подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для развития культурно-познавательного туризма.
 

Например, для Казахстана как крупнейшей страны, не имеющей выхода к морю, символическим является тот факт, что на нашей территории находится полюс континентальности Земли", - отметил он.

 
Также он напомнил, что в Абайской области, в урочище Жидебай, рядом с домом-музеем великого Абая расположен памятный знак "Центр Евразийского континента".
 

Уверен, это сакральное для нашего народа место и подобный географический феномен станут притягательными не только для внутренних, но и для зарубежных туристов", - сказал Токаев.

 
Он обратил внимание, что Семей, как один из исторических центров страны, должен стать образцом бережного отношения к культурному достоянию.
 

После создания области город будет активно развиваться", - убежден президент.

 
Одним из ключевых условий усиления туристического потенциала региона является развитие инфраструктуры.
 

В первую очередь необходимо решить вопрос с дорогами. Следует обеспечить беспрепятственный и комфортный доступ к точкам притяжения туристов. Нужно также решить проблемы культурных объектов, связанные с коммунальными сетями. Особое внимание следует уделить благоустройству набережной реки Иртыш. Требуется обновить генеральный план развития города Семей, учитывая его новый статус", - добавил Токаев.

 

Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза

30.09.2022, 10:32 35051
Авиарейсы между Казахстаном и Саудовской Аравией увеличены более чем в 3 раза
Фото: КГА
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - На полях 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации в Монреале казахстанская делегация и авиационные власти Королевства Саудовской Аравии подписали протокол, в соответствии с которым количество регулярных пассажирских авиарейсов между двумя государствами увеличено более чем в 3 раза - с четырех до четырнадцати в неделю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С казахстанской стороны в период осенне-зимней навигации авиакомпании Air Astana и Fly Arystan планируют начать выполнение регулярных рейсов по маршрутам Алматы - Медина и Актау - Медина соответственно с частотой 2 рейса в неделю. Кроме того, с октября казахстанская компания SCAT планирует возобновление рейсов Алматы - Джидда с частотой 2 рейса в неделю, информирует Комитет гражданской авиации РК.
 
В свою очередь авиакомпания Fly Nas планирует открыть регулярные рейсы по маршруту Джидда - Алматы.
 
По итогам встречи ее участники договорились продолжить работу по дальнейшему развитию авиасообщения между Казахстаном и Саудовской Аравией.
 

Заседание комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве

30.09.2022, 10:07 35671
Заседание комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы деятельности АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" и ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров отметил, что в настоящее время ведется расследование в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен.
 
Также, по его словам, ведомство продолжает расследование в отношении ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по вопросу установления монопольно высоких цен на сжиженный нефтяной газ и услуги перевалки-хранения, сообщает пресс-служба правительства.
 
Премьер-министр поручил продолжить работу по данным направлениям, подготовить по итогам соответствующие предложения и вынести их на рассмотрение комиссии.

Напомним, наццентр экспертизы подозревают в завышении цен.
 

Премьер-министр поставил перед Kazakh Invest задачу по привлечению крупных инвесторов

30.09.2022, 08:53 36681
Премьер-министр поставил перед Kazakh Invest задачу по привлечению крупных инвесторов
Фото: primeminister.kz
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание совета директоров АО "Национальная компания Kazakh Invest", на котором рассмотрены результаты реализации плана развития компании и ряд организационных вопросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов доложил, что в прошлом году компании удалось выполнить практически все показатели развития, в том числе по финансовой части и реализации инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
В текущем году при поддержке Kazakh Invest планируется реализовать и ввести в эксплуатацию порядка 45 проектов на общую сумму более 6 млрд долларов.
 
Премьер-министр подчеркнул, что в условиях глобальной борьбы за иностранные инвестиции перед Kazakh Invest стоит важная задача по привлечению крупных корпораций в экономику Казахстана и реализации новых инвестпроектов.
 

В этом направлении следует использовать все имеющиеся инструменты и проводить проактивную работу с иностранными инвесторами. Все условия для этого со стороны правительства созданы", - сказал Алихан Смаилов.

 
Также на заседании рассмотрен вопрос внесения изменений и дополнений в стратегию развития компании на 2018-2027 годы для приведения ее в соответствие с концепцией инвестиционной политики РК до 2026 года. Так, согласно концепции, предусматривается обеспечение притока прямых иностранных инвестиций порядка $25 млрд ежегодно.
 

Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

29.09.2022, 12:40 41791
Смаилов и глава комитета Российского союза промышленников обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Фото: Primeminister.kz
АСТАНА. 29 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов и председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.
 
В ходе встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РК.
 
В свою очередь Вагит Алекперов отметил заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов