Казахстан возобновит прямое авиасообщение с Малайзией

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АСТАНА. 3 ОКТЯБРЯ - В рамках 41-й сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО) казахстанская делегация во главе с председателем Комитета гражданской авиации Талгатом Ластаевым провела переговоры с авиационными властями Малайзии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения между Казахстаном и Малайзией.
Ранее, перед пандемией, Комитетом гражданской авиации проводилась работа по открытию рейсов авиакомпанией Air Asia в Казахстан в 2019 году, однако она была приостановлена в связи с карантинными ограничениями", - пояснили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Казахстанской стороной предложено воспользоваться режимом "открытое небо", внедренного в Казахстане по поручению президента.
По информации руководства крупнейшей низкобюджетной авиакомпании Air Asia, планируется запуск рейсов в 2023 году в Казахстан из Куала-Лумпура с дальнейшим следованием в третью страну (5-я степень свободы воздуха).
Стороны договорились, что во второй половине октября состоится визит исполнительного директора авиакомпании Air Asia Бенджамина Исмаила в Казахстан для проработки технических вопросов запуска прямого рейса.
Прямой рейс между Казахстаном и Сейшелами планируют открыть в январе.