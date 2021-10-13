Казахстан возобновляет авиасообщение с Калининградом

ПАВЛОДАР. 12 ОКТЯБРЯ - По результатам рассмотрения отчета ТОО "Богатырь Комир" об исполнении тарифной сметы департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области установлено, что субъектом допущено неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5% от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой в размере 669,2 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Так, 1 октября 2021 года департаментом издан приказ "Об утверждении временных компенсирующих тарифов на услуги ТОО "Богатырь Комир" по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава", тарифы снижены в следующих размерах:
- с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года тариф снижен с 10,62 до 10,55 тенге за вагоно-километр, или на 0,7%;
- с 1 февраля 2022 года по 31 октября 2022 года тариф снижен с 11,12 до 10,92 тенге за вагоно-километр, или на 1,8%.
За допущенное нарушение ТОО "Богатырь Комир" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 4 667 200 тенге.
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе брифинга в СЦК вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов рассказал о ситуации с бензином в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По бензину у нас ситуация стабильная. В октябре мы ожидаем производство около 304 тыс. тонн 92 бензина, в том числе на Атырауском заводе 130 тыс. и на Шымкентском заводе 153 тыс., около 20 тыс. тонн должен Павлодарский нефтехимический завод произвести", - сообщил Асет Магауов.
По его словам, с учетом остатков в размере 230 тыс. тонн бензина на начало месяца, при потребности топлива в 340 тыс. тонн, потребление бензина полностью закрывается.
Мы должны октябрь стабильно пройти. И ранее мы даже прогнозировали, что может на ноябрь - декабрь какие-то экспортные объемы у нас появятся", - заключил вице-министр.
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ОКТЯБРЯ - Золотовалютные резервы Казахстана за месяц снизились на 1,2 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Таким образом, на конец сентября золотовалютные резервы составили 35,6 млрд долларов США, сообщил на заседании правительства председатель Нацбанка Ерболат Досаев.
Портфель золота снизился на 0,8 млрд долларов США за счет падения цены на золото на 4,6%, до 1731 доллара США за унцию в результате роста доходностей казначейских облигаций США на фоне сигналов ФРС США о сворачивании масштабной программы стимулирования. Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 0,4 млрд долларов США преимущественно за счет снижения остатков на корреспондентских счетах. Валовые международные резервы составили 90,6 млрд долларов США", - рассказал глава Нацбанка.