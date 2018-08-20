Казахстан введет запрет на ввоз бензина из России

Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Соответствующий приказ от 3 июля 2018 года № 262 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации" подписал министр энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)", - говорится в документе.
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