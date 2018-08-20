Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
20 августа 2018
  • 17
  • :
  • 13
Новости регионов
36º Солнечно
днем 38º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

Казахстан введет запрет на ввоз бензина из России20.08.2018
Экономика  13:48
Астана. 20 августа. Kazakhstan Today - Соответствующий приказ от 3 июля 2018 года № 262 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации" подписал министр энергетики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

"Ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Республику Казахстан из Российской Федерации железнодорожным транспортом бензина (код ТН ВЭД 2710 12 41 - 2710 12 590 0)", - говорится в документе.
Просмотров: 1853
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
20.08.2018   14:10
Курс тенге к доллару будет устанавливаться на основе среднебиржевого курса по итогам основной и дополнительной сессий со сроками расчетов Т+1
20.08.2018   13:48
Казахстан введет запрет на ввоз бензина из России
20.08.2018   12:18
Фото: sputniknews.kz
Казахстан и Узбекистан решили проблему скопления грузовиков на приграничных таможенных постах
20.08.2018   11:17
По итогам утренней сессии на KASE средневзвешенный курс тенге понизился до 360,39 тенге за доллар
20.08.2018   11:00
За пять лет доходы Нацфонда Казахстана увеличились вдвое
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today