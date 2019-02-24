Казахстан ввел ограничения на ввоз продукции из Кыргызстана и Узбекистана

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - С 19 февраля 2019 года Казахстаном введены временные карантинные фитосанитарные меры в виде запрета на ввоз в Республику Казахстан продукции из Кыргызской Республики и Республики Узбекистан, передает Kazakhstan Today.

Ограничения вводятся на ввоз из Кыргызской Республики картофеля продовольственного и семенного, яблок, хурмы. С территории Республики Узбекистан ограничен ввоз граната, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

По данным ведомства, в последнее время участились случаи систематического выявления карантинных объектов в подкарантинной продукции, поставляемой с территории Кыргызской Республики и Республики Узбекистан (червец Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana) в яблоках, хурме и гранатах, золотистая картофельная нематода Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens в картофеле).

За 2018 год и январь - февраль текущего года при досмотре подкарантинных грузов, ввозимых в Казахстан из Кыргызской Республики, выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза зараженной карантинным объектами подкарантинной продукции. С территории Республики Узбекистан за последний месяц текущего года выявлено два факта поставки гранатов, зараженных карантинным объектом червец Комстока - Pseudococcus comstocki (Kuwana)", - проинформировали в МСХ.

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