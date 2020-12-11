Система Orphus

Казахстан ввел запрет на импорт летнего дизтоплива

10.12.2020 10396
Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов, передает Kazakhstan Today. 
 

Министерством энергетики РК принят приказ от 8 декабря 2020 года №431 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", предусматривающий введение запрета сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 421 0 - летнее дизтопливо, 2710 19 424 0 - межсезонное дизтопливо, 2710 19 425 0 -прочее дизтопливо), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0)", - говорится в сообщении Минэнерго РК.

 
В ведомстве пояснили, что необходимость принятия данного нормативно-правового акта направлена на обеспечение комфортного баланса потребления между объемами производимых отечественными НПЗ (нефтеперерабатывающими заводами) и ввозимых нефтепродуктов, а также исключения фактов снижения переработки на казахстанских НПЗ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая