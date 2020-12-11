Казахстан ввел запрет на импорт летнего дизтоплива

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане вводится запрет на импорт светлых нефтепродуктов, передает Kazakhstan Today.

Министерством энергетики РК принят приказ от 8 декабря 2020 года №431 "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан", предусматривающий введение запрета сроком до 1 апреля 2021 года на ввоз в Республику Казахстан железнодорожным, автомобильным и трубопроводным транспортом дизельного топлива (кодов ТН ВЭД 2710 19 421 0 - летнее дизтопливо, 2710 19 424 0 - межсезонное дизтопливо, 2710 19 425 0 -прочее дизтопливо), за исключением зимнего дизельного топлива и арктического дизельного топлива (код ТН ВЭД 2710 19 422 0, 2710 19 423 0)", - говорится в сообщении Минэнерго РК.

В ведомстве пояснили, что необходимость принятия данного нормативно-правового акта направлена на обеспечение комфортного баланса потребления между объемами производимых отечественными НПЗ (нефтеперерабатывающими заводами) и ввозимых нефтепродуктов, а также исключения фактов снижения переработки на казахстанских НПЗ.

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