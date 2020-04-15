Казахстан ввел запрет на транзит грузового транспорта в Таджикистан и Туркменистан

Нур-Султан. 14 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ввел запрет на транзит по своей территории иностранных граждан и грузовых транспортных средств из других стран, следующих в третьи страны, в которых установлен запрет на въезд, передает Kazakhstan Today.

Согласно решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, приняты меры по запрету транзита по территории Казахстана иностранных граждан и грузовых транспортных средств из других стран, следующих в третьи страны, в которых установлен запрет на въезд", - сообщает Союз транспортников Казахстана "KazLogistics" со ссылкой на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

Страны, в которых установлен запрет на въезд, - Таджикистан и Туркменистан. Таким образом, введен запрет транзита грузов через Казахстан в эти страны.

Кроме того, введен запрет на перемещение в автомобильных пунктах пропуска "Айша биби" и "Карасу" (казахстанско-кыргызская граница, Жамбылская область) всех категорий лиц и транспортных средств, за исключением пропуска в период с 10.00 до 19.00 грузовых транзитных транспортных средств. Запрет не распространяется на дипломатический персонал и сотрудников фельдъегерских служб.

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