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Казахстан выиграл спор на $6,5 млн против турецкой дорожно-строительной компании

25.02.2020, 10:01 11125
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - 3 декабря 2019 года арбитражный трибунал Международного арбитражного центра в Сингапуре вынес решение в пользу Республики Казахстан по иску компании Tasyapi Insaat Taahhut San. ve Ticaret A.S., передает Kazakhstan Today.
 
В связи с намерением Комитета автомобильных дорог (КАД) расторгнуть контракты, турецкая сторона подала иск против КАД МИИР РК в международный арбитражный центр в Сингапуре с просьбой признать действия комитета незаконными ввиду якобы отсутствия фактов нарушения контрактных обязательств. Сумма иска составила $6,5 млн.
 

Республике удалось убедить арбитражный трибунал в своей правоте и требования истца были отклонены. Встречные требования Казахстана на сумму 6,7 млрд тенге поддержаны арбитрами. Более того, истец на основании вынесенного решения обязуется возместить Казахстану понесенные в ходе разбирательства расходы на юристов и услуги арбитров", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

 
Предметом спора явились условия контрактов, заключенных в августе 2017 года между комитетом и истцом, на общую сумму около 18 млрд тенге на строительство и реконструкцию автомобильной дороги Актобе - Макат протяженностью 120 километров.
 
В ходе строительства автомобильной дороги строительная компания недобросовестно выполняла условия заключенных контрактов путем несвоевременной мобилизации дорожно-строительной техники. В качестве контрмер КАД намеревался отозвать банковские гарантии и, впоследствии, контракты были расторгнуты в целях обеспечения надлежащего завершения проекта.
 
27 декабря 2017 года турецкая сторона подала иск в арбитраж о признании действий комитета незаконными, ввиду якобы отсутствия нарушения контрактных обязательств со своей стороны.
 
В ходе разбирательства истец заявил, что расторжение контрактов КАД являлись неправомерными и просил о выплате Казахстаном убытков в связи с таким расторжением и возмещении упущенной выгоды, а также возмещении расходов в рамках арбитража. 
 
Однако доводы истца, подтверждающие размер денежной компенсации, были полностью опровергнуты заключениями экспертов РК по оценке иска ввиду отсутствия надлежащих доказательств (счета-фактуры, утвержденные платежные сертификаты), а также документов, подтверждающих доставку материалов и оказание услуг на месте строительства.
 
Рассмотрев все представленные сторонами материалы, трибунал признал законность расторжения контрактов КАД и обязал строительную компанию выплатить Казахстану указанные выше суммы.
 

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