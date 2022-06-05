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Казахстан выразил готовность к увеличению импорта индийского сахара

04.06.2022, 18:33 3936
НЬЮ-ДЕЛИ. 4 ИЮНЯ - В Нью-Дели (Индия) состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству. Казахстанская сторона выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Было отмечено наличие значительного потенциала для расширения двусторонней торговли и инвестиций. В частности, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.
 
Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией. 
 

Стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК", - сообщили в Минторговли.

 
В ходе обсуждения взаимных инвестиционных возможностей делегация Казахстана предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства. А также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, а также ICT, IT-отраслей.
 
Также индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам. При этом было подтверждено намерение индийских нефтегазовых компаний изучить возможности инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК.
 
Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией IREL Limited (проект по производству титанового шлака в Республике Индия).
 
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы и др.
 
Следующее заседание МПК состоится в Нур-Султане.

На площадке казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству состоялся также ряд двусторонних встреч заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова с представителями правительства и деловых кругов Индии.
 
В ходе беседы с министром торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял были обсуждены темы диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых товаров. А также промышленная кооперация на площадках трансграничных хабов, создаваемых в РК, для последующего экспорта выпускаемой продукции в страны ЕАЭС и СНГ.
 
В повестке дня переговоров с руководством индийского конгломерата Adani Group стояли планы по инвестированию индийской компанией в ряд отраслей казахстанской экономики. Так, в частности, Adani Group интересует возможность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитии зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, переработке сельхозпродукции, IT-отрасли и др.
 
Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность РК к привлечению индийских инвестиций и технологий в указанные сферы, а также пригласила компанию Adani Group к сотрудничеству в развитии трансграничных торгово-промышленных хабов.
 
Делегация Казахстана также провела переговоры с представителями компании RеNew Power (индийская компания по производству "зеленой энергии", входящая в десятку крупнейших в мире компаний по производству возобновляемой энергии). Компания предлагает реализацию в РК ряда проектов по устойчивым ВИЭ, а также развитию "зеленого" водорода.
 
Товарооборот между Казахстаном и Индией в 2021 году превысил 2 млрд долларов США, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил 1,625 млрд долларов США с ростом 3,4% к показателю 2020 года.
 
Основными товарами казахстанского экспорта в Индию являются: сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия.
 
Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше 600 млн долларов США.
 

новости по теме

В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%

03.06.2022, 11:02 11901
В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%
НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - В апреле сахар подорожал еще на 4,5%, в мае - на 5,7%. В итоге годовое удорожание сахара (май 2022 года к маю 2021 года) составило сразу 60,5%", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На фоне мартовского запрета на экспорт сахара из России его стоимость в Казахстане выросла сразу на 34,3% по сравнению с февралем. Заметим: на долю РФ приходится 70% импорта РК в секторе", - информирует energyprom.kz. 

 
По данным аналитиков, производство сахара за январь–апрель текущего года составило 81,8 тысячи тонн - на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом годом ранее наблюдался взрывной рост производства - сразу в 3,7 раза. 
 

По итогам первого квартала текущего года отечественные производители сахара обеспечили спрос на 39% против 43,8% в прошлом году. Также отмечается, что казахстанское производство в первом квартале показало спад сразу на 25,2% за год, импорт также сократился - на 9%, до 60,1 тысячи тонн", - говорится в обзоре. 

 
По данным аналитиков, на внутреннем рынке в первом квартале 2022 года реализовали 98,5 тысячи тонн сахара - на 15,7% меньше, чем годом ранее. Экспорт в секторе незначителен, к тому же он сократился почти в 8 раз. 
 

В текущем году сахар вызывал небывалый ажиотаж, причем неоднократно", - добавили эксперты.

 

Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи

02.06.2022, 21:11 15151
Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - 2 июня состоялось министерское заседание стран - участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
На заседании обсуждалось выполнение в апреле странами обязательств по соглашению.
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на июль на 0,648 млн баррелей в сутки и продлении периода компенсации перепроизводства до декабря 2022 года. 
 
Обязательства Казахстана на июль составят 1,680 млн баррелей в сутки.
 

Токаев провел встречу с руководством Kaspi.kz

01.06.2022, 15:20 25756
Токаев провел встречу с руководством Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
АЛМАТЫ. 1 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев во время визита в Алматы провел встречу с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На встрече с руководителями Kaspi.kz глава государства заслушал информацию о текущей деятельности и перспективах дальнейшего развития международно признанной финтехкомпании.
 

Сахарные заводы в Жамбылской области работают на полную мощность - МСХ

01.06.2022, 14:57 26456
Сахарные заводы в Жамбылской области работают на полную мощность - МСХ
Фото: Минсельхоз РК
ТАРАЗ. 1 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства РК организовало тур для журналистов на два предприятия Жамбылской области - Меркенский филиал ТОО "ЦАСК" и ТОО "Таразский сахарный завод", а также в крестьянское хозяйство, выращивающее сахарную свеклу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В прошлом году предприятие переработало 85 тысяч тонн сахарной свеклы, получив 7,5 тысячи тонн сахара. 1,3 млрд тенге инвестиций было вложено в ремонт и пуско-наладочные работы. В этом году предприятие проведет еще одну модернизацию, за счет чего производство сахара вырастет до 2,5 - 3 тысяч тонн в сутки, сообщил руководитель Меркенского филиала Нуржан Каргабаев.
 
По его словам, сейчас завод закупает сахарный тростник в Бразилии, что сказывается на себестоимости конечного продукта. Однако площади посева сахарной свеклы в Казахстане будут увеличены. 
 

Также на следующий год мы решили сами закупать семена сахарной свеклы и раздавать крестьянам в счет будущего урожая", - отметил Каргабаев.

 
Далее журналисты выехали в крестьянское хозяйство "Трансфер", занимающееся выращиванием сахарной свеклы. 
 

Ручного труда абсолютно нет. Посмотрите, вы не увидите здесь сорняков, абсолютно чистое поле", - прокомментировал руководитель крестьянского хозяйства Владимир Бондаренко выращивание новых сортов сахарной свеклы. 

 
Он отметил, что в хозяйстве есть нехватка поливной воды. Если ее объемы будут увеличены, фермеры увеличат площади посева сахарной свеклы.
 
Журналисты также посетили ТОО "Таразский сахарный завод", которое обеспечивает более половины потребности внутреннего рынка в продукте.
 

Мы с марта этого года вышли на полную мощность, производим 650 тонн сахара в сутки. Проблем нет. Были проблемы, когда Россия закрыла границу. Но мы продумали и решили вопросы логистики", - рассказал генеральный директор Таразского сахарного завода Александр Шлегель. 

 
По его словам, отпускные цены на сахар не изменились - 450 тенге.
 

Цену поднимают розничные торговцы, я их не понимаю. Сейчас спрос большой, это связано с тем, что Россия закрыла границу. Мы продаем равномерно свою продукцию по всем регионам Казахстана. Реализация осуществляется предприятием по графику исключительно на внутренний рынок для населения и производителям сахаросодержащей продукции, в том числе через СПК", - сообщил Шлегель.

 
В Минсельхозе подчеркнули, что в настоящее время запасы сахара в республике составляют порядка 67 тысяч тонн, а его производство осуществляется бесперебойно.
 
Основными регионами выращивания сахарной свеклы в республике являются Алматинская и Жамбылская области.
 

NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта

01.06.2022, 12:55 28191
NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта
Фото: ncoc.kz
АКТАУ. 1 ИЮНЯ - С 1 июня компания North Caspian Operating Company останавливает свои производственные объекты на морском и наземном комплексе месторождения Кашаган на планово-предупредительный ремонт, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Планово-предупредительный ремонт предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, предписываемых нормативными требованиями и производственными нуждами. 
 

Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - сообщили в компании NCOC.

 
Как отметили в пресс-службе, месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы, по оценкам, составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти. Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.
 

Юрий Лавриненко возглавил совет директоров КТЖ

01.06.2022, 12:48 28656
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Решением единственного акционера АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" от 27 мая 2022 года внесены изменения в состав совета директоров нацкомпании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров АО "НК "КТЖ", независимого директора Шомоди Кальман. Избран председателем совета директоров АО "НК "КТЖ", независимым директором Лавриненко Юрий Иванович", - сообщает пресс-служба нацкомпании.

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "НК "КТЖ" состоит из 9 человек: 
 
1) Лавриненко Юрий - председатель совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор; 
 
2) Сауранбаев Нурлан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", председатель правления АО "НК "КТЖ";
 
3) Байдаулетов Нуржан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
4) Бердигулов Ернат - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
5) Нурбаева Назира - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера;
 
6) Ауганов Гибрат - член совета директоров АО "НК "КТЖ", представитель интересов единственного акционера; 
 
7) Вокурка Ульф - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор; 
 
8) Аханзарипов Нурлан - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор;
 
9) Джон (Йан) Маккей - член совета директоров АО "НК "КТЖ", независимый директор.
 

В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге

01.06.2022, 11:41 29471
В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2022 года утвердили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены - на 0,1 процентного продукта, а на 24 месяца - снижены на 0,1 процентного продукта ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов. 

 
Также отмечается, что максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне июньских значений.
 


Категория депозита

По депозитам без пополнения, %

По депозитам с пополнением, %

Июнь

Июль

Июнь

Июль

Несрочные депозиты

13,5

13,5

13,5

13,5

Срочные депозиты

3 месяца

14,0

14,0

13,5

13,5

6 месяцев

14,0

14,0

13,5

13,5

12 месяцев

13,5

13,5

13,0

13,0

24 месяца

9,4

9,4

9,2

9,2

Сберегательные депозиты

3 месяца

14,5

14,5

14,0

14,0

6 месяцев

14,5

14,5

14,0

14,0

12 месяцев

15,0

15,1▲

13,8

13,9▲

24 месяца

12,4

12,3▼

11,6

11,5▼

МИИР Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков

01.06.2022, 09:50 29106
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков", - пояснили в министерстве.

 
По данным ведомства, аналогичные требования в Российской Федерации были установлены приказом министра транспорта РФ от 14 октября 2015 года № 301 и в последующем новым приказом Минтранса РФ от 28 июля 2020 года № 259 "Об утверждении Особенностей выполнения международной автомобильной перевозки грузов третьих государств". Штраф за нарушение данной нормы в РФ составляет 150 000 рублей.
 

Следует подчеркнуть, что недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать", - отметили в МИИР РК.

 
Сообщается, что "после обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации".
 

Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года. В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения", - проинформировали в ведомстве.

 
При этом в МИИР отметили, что законодательством Республики Казахстан не ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа.
 
В целом на сегодняшний день в Республике Казахстан зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.
 

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