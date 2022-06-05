Казахстан выразил готовность к увеличению импорта индийского сахара

НЬЮ-ДЕЛИ. 4 ИЮНЯ - В Нью-Дели (Индия) состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству. Казахстанская сторона выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Было отмечено наличие значительного потенциала для расширения двусторонней торговли и инвестиций. В частности, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.

Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией.

Стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК", - сообщили в Минторговли.

В ходе обсуждения взаимных инвестиционных возможностей делегация Казахстана предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства. А также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, а также ICT, IT-отраслей.

Также индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам. При этом было подтверждено намерение индийских нефтегазовых компаний изучить возможности инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК.

Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией IREL Limited (проект по производству титанового шлака в Республике Индия).

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы и др.

Следующее заседание МПК состоится в Нур-Султане.





На площадке казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству состоялся также ряд двусторонних встреч заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова с представителями правительства и деловых кругов Индии.

В ходе беседы с министром торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял были обсуждены темы диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых товаров. А также промышленная кооперация на площадках трансграничных хабов, создаваемых в РК, для последующего экспорта выпускаемой продукции в страны ЕАЭС и СНГ.

В повестке дня переговоров с руководством индийского конгломерата Adani Group стояли планы по инвестированию индийской компанией в ряд отраслей казахстанской экономики. Так, в частности, Adani Group интересует возможность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитии зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, переработке сельхозпродукции, IT-отрасли и др.

Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность РК к привлечению индийских инвестиций и технологий в указанные сферы, а также пригласила компанию Adani Group к сотрудничеству в развитии трансграничных торгово-промышленных хабов.

Делегация Казахстана также провела переговоры с представителями компании RеNew Power (индийская компания по производству "зеленой энергии", входящая в десятку крупнейших в мире компаний по производству возобновляемой энергии). Компания предлагает реализацию в РК ряда проектов по устойчивым ВИЭ, а также развитию "зеленого" водорода.

Товарооборот между Казахстаном и Индией в 2021 году превысил 2 млрд долларов США, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил 1,625 млрд долларов США с ростом 3,4% к показателю 2020 года.

Основными товарами казахстанского экспорта в Индию являются: сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия.

Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше 600 млн долларов США.