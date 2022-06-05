Стороны договорились осуществлять перемещения подкарантинной продукции между странами при условии соблюдения фитосанитарных требований. Это будет способствовать расширению объемов взаимных поставок продукции АПК", - сообщили в Минторговли.
Казахстан выразил готовность к увеличению импорта индийского сахара
НЬЮ-ДЕЛИ. 4 ИЮНЯ - В Нью-Дели (Индия) состоялось 14-е заседание казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству. Казахстанская сторона выразила готовность к сотрудничеству по увеличению поставки индийского сахара на казахстанский рынок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Было отмечено наличие значительного потенциала для расширения двусторонней торговли и инвестиций. В частности, Казахстан и Индия договорились обменяться списком товаров для увеличения взаимного экспорта-импорта, а также озвучили необходимость углубления взаимосвязей между экспортными агентствами двух стран для централизации информации о покупателях/продавцах.
Одной из наиболее перспективных отраслей наращивания торговли является агропромышленный комплекс. В ходе заседания Казахстан и Индия договорились продолжить работу по упрощению процедур двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией.
В ходе обсуждения взаимных инвестиционных возможностей делегация Казахстана предложила индийским компаниям рассмотреть инвестиционные возможности в области глубокой переработки продукции сельского хозяйства. А также пригласила индийских инвесторов в проекты в горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики (возобновляемых источников энергии), фармацевтического производства, машиностроения и агротехники, здравоохранения, электроники, туризма и курорта, а также ICT, IT-отраслей.
Также индийская сторона подтвердила заинтересованность своих компаний в покупке казахстанской нефти по долгосрочным контрактам. При этом было подтверждено намерение индийских нефтегазовых компаний изучить возможности инвестирования в добывающие и/или разрабатываемые активы РК.
Кроме того, была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между АО "Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" и индийской компанией Midhani (проект по производству титановых биоимплантатов), а также компанией IREL Limited (проект по производству титанового шлака в Республике Индия).
Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в области здравоохранения, образования, финансовой сферы, туризма, информационных технологий, IT-сферы и др.
Следующее заседание МПК состоится в Нур-Султане.
На площадке казахстанско-индийской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству состоялся также ряд двусторонних встреч заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова с представителями правительства и деловых кругов Индии.
В ходе беседы с министром торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял были обсуждены темы диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых товаров. А также промышленная кооперация на площадках трансграничных хабов, создаваемых в РК, для последующего экспорта выпускаемой продукции в страны ЕАЭС и СНГ.
В повестке дня переговоров с руководством индийского конгломерата Adani Group стояли планы по инвестированию индийской компанией в ряд отраслей казахстанской экономики. Так, в частности, Adani Group интересует возможность сотрудничества в транспортно-логистической сфере, развитии зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, переработке сельхозпродукции, IT-отрасли и др.
Казахстанская сторона подтвердила заинтересованность РК к привлечению индийских инвестиций и технологий в указанные сферы, а также пригласила компанию Adani Group к сотрудничеству в развитии трансграничных торгово-промышленных хабов.
Делегация Казахстана также провела переговоры с представителями компании RеNew Power (индийская компания по производству "зеленой энергии", входящая в десятку крупнейших в мире компаний по производству возобновляемой энергии). Компания предлагает реализацию в РК ряда проектов по устойчивым ВИЭ, а также развитию "зеленого" водорода.
Товарооборот между Казахстаном и Индией в 2021 году превысил 2 млрд долларов США, увеличившись на 7,4% к уровню 2020 года. Экспорт Казахстана составил 1,625 млрд долларов США с ростом 3,4% к показателю 2020 года.
Основными товарами казахстанского экспорта в Индию являются: сырая нефть, серебро, водород, инертные газы, асбест, ферросплавы, изделия из титана и кадмия.
Перечень товаров экспортного потенциала РК состоит из 80 наименований обработанных товаров общей стоимостью свыше 600 млн долларов США.