Казахстан выведет 50 предприятий на международную платформу Alibaba

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан в ближайшее время выведет 50 предприятий на международную платформу Alibaba. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.

По информации Султанова, в рамках продвижения экспорта, развитие онлайн-торговли является приоритетной задачей для Министерства. На платформе Wildberries уже зарегистрированы 16 компаний из различных отраслей экономики и представлено 590 казахстанских товаров.

Также в настоящее время проводятся переговоры с Wildberries о возможности строительства логистических центров компании в Нур-Султане и Алматы. Их наличие сократит транспортные расходы и расширит каналы сбыта казахстанских товаров в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Армению, Узбекистан и ЕС, пишет ortcom.kz

Вместе с тем, как сообщил Султанов, запущена программа "Школа интернет-экспортера" и уже к началу 2020 года 50 предприятий будут выведены на международную платформу Alibaba со статусом "Золотой поставщик", а 6 компаний уже представлены на Ebay и Etsy. В дальнейшем планируется создание казахстанского павильона на площадке Alibaba, что позволит увеличить количество товаропроизводителей на данной платформе.

Кроме того, министерством определены 5 приоритетных стран экспорта (КНР, ОАЭ, Турция, Иран, Германия), а также перечень товаров, который включает 167 позиций по пищевой и 67 позиций по промышленной продукции. По ним подготовлены страновые обзоры систем технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, а также алгоритмы обеспечения соответствия продукции всем требованиям для выхода на эти рынки.

Запущен цикл обучающих семинаров для отечественных производителей, где разъясняются тонкости торговли и алгоритмы экспорта. Например, как выйти на рынок Китая.

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