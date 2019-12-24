Система Orphus

Казахстан выведет 50 предприятий на международную платформу Alibaba

23.12.2019, 17:14 6778
Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан в ближайшее время выведет 50 предприятий на международную платформу Alibaba. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Султанова, в рамках продвижения экспорта, развитие онлайн-торговли является приоритетной задачей для Министерства. На платформе Wildberries уже зарегистрированы 16 компаний из различных отраслей экономики и представлено 590 казахстанских товаров.
 
Также в настоящее время проводятся переговоры с Wildberries о возможности строительства логистических центров компании в Нур-Султане и Алматы. Их наличие сократит транспортные расходы и расширит каналы сбыта казахстанских товаров в Россию, Беларусь, Кыргызстан, Армению, Узбекистан и ЕС, пишет ortcom.kz.
 
Вместе с тем, как сообщил Султанов, запущена программа "Школа интернет-экспортера" и уже к началу 2020 года 50 предприятий будут выведены на международную платформу Alibaba со статусом "Золотой поставщик", а 6 компаний уже представлены на Ebay и Etsy. В дальнейшем планируется создание казахстанского павильона на площадке Alibaba, что позволит увеличить количество товаропроизводителей на данной платформе.
 
Кроме того, министерством определены 5 приоритетных стран экспорта (КНР, ОАЭ, Турция, Иран, Германия), а также перечень товаров, который включает 167 позиций по пищевой и 67 позиций по промышленной продукции. По ним подготовлены страновые обзоры систем технического регулирования, стандартизации и оценки соответствия, а также алгоритмы обеспечения соответствия продукции всем требованиям для выхода на эти рынки.
 
Запущен цикл обучающих семинаров для отечественных производителей, где разъясняются тонкости торговли и алгоритмы экспорта. Например, как выйти на рынок Китая.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая