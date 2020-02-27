Казахстан заключил с Узбекистаном соглашения на $500 млн

Ургенч. 26 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в городе Ургенч Хорезмской области с участием премьер-министров Казахстана Аскара Мамина и Узбекистана Абдуллы Арипова прошел II Форум межрегионального сотрудничества двух стран. По его итогам подписаны 52 соглашения почти на $500 млн, передает Kazakhstan Today.

II Форум межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему "Сотрудничество регионального бизнеса в сферах агропромышленной кооперации, промышленности и туризма" собрал свыше 300 человек - руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Аскар Мамин выдвинул инициативы по созданию казахстанско-узбекского кластера легкой промышленности на базе СЭЗ "Онтустік" в Шымкенте, открытию совместного туристического маршрута по туристским объектам Туркестанской, Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Хорезмской областей, совместному развитию оптово-распределительных и агро-логистических центров.

Особый акцент Мамин сделал на потенциале сотрудничества двух стран в транзитно-транспортной и логистической сферах.

Для Казахстана ваша страна - это выход на Южную Азию, для Узбекистана наша территория - это доступ на рынки ЕАЭС и Юго-Восточной Азии, Кавказа и Европы", - сказал Мамин, подчеркнув необходимость активизации совместных усилий по формированию инфраструктуры коридора "Север-Юг", а также развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В завершение Форума подписаны 52 документа о развитии экономического сотрудничества, в том числе Итоговая декларация Форума, а также межведомственные, межрегиональные и коммерческие соглашения в машиностроении, сельскохозяйственной, финансово-банковской, промышленной, инфраструктурной, фармацевтической и других сферах на общую сумму около $500 млн.

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