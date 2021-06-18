Казахстан занял 35-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD-2021

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснили в пресс-службе Миннацэкономики, рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются следующие факторы: "Экономическая деятельность", "Эффективность правительства", "Эффективность бизнеса" и "Инфраструктура".

В 2021 году в исследовании были оценены 64 страны мира. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Швейцария. Следом за Швейцарией в топ-5 стран входят Швеция, Дания, Нидерланды и Сингапур.

Казахстан опережает такие страны, как Португалия (36-е место), Индонезия (37-е место), Латвия (38-е место), Испания (39-е место), Словения (40-е место), Индия (43-е место), Россия (45-е место), Турция (51-е место). В текущем году Казахстан улучшил свои позиции по всем факторам рейтинга.

По фактору "Экономическая деятельность" Казахстан занял 45-е место, поднявшись на 3 позиции. Улучшение объясняется повышением позиций по всем 5 субфакторам: "Внутренняя экономика" - 37 место (улучшение на 4 позиции), "Международная торговля" - 58 место (улучшение на 2 позиции), "Внешние инвестиции" - 47-е место (улучшение на 1 позицию), "Занятость" - 24-е место (улучшение на 9 позиций) и "Цены" - 13-е место (улучшение на 3 позиции).

По фактору "Эффективность правительства" Казахстан улучшил свою позицию на 8 пунктов и занял 21-е место. Улучшение объясняется повышением позиций по всем 5 субфакторам: "Государственные финансы" - 19-е место (улучшение на 4 позиции), "Налоговая политика" - 5-е место (улучшение на 11 позиций), "Институциональная среда" - 46-е место (улучшение на 4 позиции), "Законодательство о бизнесе" - 25-е место (улучшение на 3 позиции) и "Общественный строй" - 29 место (улучшение на 9 позиций).

По фактору "Эффективность бизнеса" наблюдается улучшение позиции Казахстана на 6 пунктов до 28-го места. В разрезе данного фактора произошли улучшения по 4 субфакторам. Позиции Казахстана по субфакторам "Рынок труда" - 20-е место (улучшение на 12 позиций), "Финансы" - 46-е место (улучшение на 1 позицию), "Практика менеджмента" - 13-е место (улучшение на 6 позиций), "Отношения и ценности" - 23-е место (улучшение на 6 позиций). Снижение позиций отмечается по субфактору "Производительность и эффективность" - 43-е место (ухудшение на 3 позиции).

По фактору "Инфраструктура" Казахстан занял 47-е место, поднявшись на 4 позиции. Улучшение произошло за счет повышения позиций по трем субфакторам: "Базовая инфраструктура" - 25-е место (улучшение на 6 позиций), "Научная инфраструктура" - 57-е место (улучшение на 1 позицию), "Здравоохранение и окружающая среда" - 55-е место (улучшение на 2 позиции). Снижение позиций отмечается по субфактору "Образование" - 45-е место (ухудшение на 1 позицию). По субфактору "Технологическая инфраструктура" позиция не изменилась - 52-е место.

По мнению респондентов, к числу пяти наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: благоприятная бизнес-среда (60,0% респондентов), динамичность экономики (46,4%), доступ к финансовым ресурсам (45,5%), стабильность и предсказуемость политики (42,7%) и конкурентоспособная система налогообложения (40,9%).

Ранее Boston Consulting Group в рамках обновленного исследования Sustainable Economic Development Assessment 2021 повысил оценки экономики Казахстана по таким показателям, как экономическая устойчивость, качество инфраструктуры, государственных институтов и услуг.

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