МОСКВА. 23 МАЯ - Казахстан занял первое место в рейтинге стран по дешевизне газа для населения, на второй строчке расположилась Россия, а на третьей - Белоруссия, говорится в исследовании РИА Новости , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для оценки стоимости газа для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на голубое топливо в пересчете на рубли. Доступность газа для конечного потребителя определяется не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

Аналитики отмечают, что приведенные ими объем доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения исходя из официальных тарифов и данных статистики. Поэтому показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.

Самый дешевый газ в Казахстане

В Казахстане в пересчете на российскую валюту газ стоит 4,1 рубля за кубометр. На втором месте находится Россия с ценой 6,7 рубля за кубометр. Третье место занимает Белоруссия, где газ дороже, чем в России, на три рубля.

В пятерку по дешевизне газа также вошли Турция и Венгрия.

Скандинавия в лидерах по дороговизне

Самый дорогой газ в Европе покупают жители Скандинавии - Швеции и Дании, чуть меньше за него платят в Нидерландах и Испании.

В Швеции в пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива обойдется в 137 рублей. В Дании, Нидерландах и Испании кубометр газа стоит более 80 рублей.

Рост по всей Европе

Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла почти во всей Европе - в 26 странах, причем больше всего - в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.

Наиболее значительно цены выросли в Болгарии (более чем в два раза), Греции (+95,9%) и в Молдавии (+84,7%)", - говорится в исследовании.

Цены выросли более чем на 35% в 11 государствах. В России голубое топливо подорожало на 2,6%, что ниже инфляции.

Стоимость голубого топлива снизилась в шести странах, из них наиболее существенно - в Словакии (-11,8%), Чехии (-5%) и Белоруссии (-2%).

Цены на газ останутся высокими

Цены на газ в Европе до конца 2022 года будут оставаться выше среднего многолетнего уровня, ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), прогнозируют авторы исследования.

В 2022 году ситуация на европейском газовом рынке будет по-прежнему напряженной, так как запасы в хранилищах к моменту окончания отопительного сезона оказались на рекордно минимальном уровне. В связи с этим ожидается существенный рост спроса в период закачки газа в ПХГ. При этом цены до конца года, скорее всего, будут значительно выше среднемноголетнего уровня", - говорится в рейтинге.

Следовательно, доступность газа для европейских граждан как минимум не повысится. При этом в России, где цена на газ регулируется правительством, ее рост будет небольшим. Принимая во внимание динамику заработной платы, можно предположить, что доступность газа для россиян не снизится, уточняется в исследовании.

Беспрецедентный рост

Европейский рынок газа в 2021 году испытал беспрецедентный рост цен, который в некоторых странах привел к острому энергетическому кризису. Средняя стоимость газа на крупнейшей в регионе биржевой площадке - голландской TTF за год выросла более чем в пять раз и в 2021 году составила 573,9 доллара за тысячу кубометров. При этом в декабре цена пару дней превышала 2 тысячи долларов, что на тот момент являлось историческим рекордом.

Одной из причин роста цен стал температурный фактор, так как в первом квартале 2021 года температура в Европе была значительно ниже, чем в 2020 году. Кроме того, из-за снижения добычи газа в Нидерландах и Норвегии, а также оттока сжиженного природного газа из Европы в Азию на рынке в период активного заполнения газохранилищ стала ощущаться нехватка газа. Одновременно с этим из-за маловетреной погоды произошло снижение выработки электроэнергии на ветровых электростанциях. Наконец, в 2021 году до рекордного уровня выросли цены на выбросы СО2, что заставило потребителей замещать угольную генерацию газовой.