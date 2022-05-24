Казахстан запускает прямые авиарейсы в Грецию

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов посетил с рабочей поездкой Тегеран. Казахстанская делегация провела переговоры с руководством Исламской Республики Иран по вопросам расширения торгово-экономического сотрудничества и активизации транзитного потенциала между двумя странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе переговоров с первым вице-президентом ИРИ Мохаммадом Мохбером казахстанская сторона подтвердила заинтересованность в наращивании транспортировки грузов через территорию Ирана по направлению "север - юг" с последующим выходом на страны Персидского залива, Африки, Южной Азии и других регионов, в том числе с использованием мультимодальных грузоперевозок", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Говоря о важности расширения казахстанско-иранского транспортного сотрудничества, иранская сторона отметила плодотворный характер состоявшихся переговоров по развитию транспортно-логистического сотрудничества. При этом первый вице-президент М. Мохбер отметил, что достижение этих целей может сделать Иран и Казахстан важными региональными хабами.

Обе стороны подчеркнули, что в последние годы отмечается хорошая динамика наращивания товарооборота. В то же время потенциал даже при существующих международных ограничениях в торговле с Ираном остается значительным. Например, в пищевой промышленности Казахстан готов нарастить экспорт зерновых, кондитерских и мучных изделий, мяса и мясной продукции, а также других продуктов животного происхождения. При этом в республике имеется спрос на иранскую плодоовощную продукцию.

Также стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в области промышленной кооперации. Было отмечено, что имеются большие возможности для реализации совместных проектов в сфере переработки сельхозпродукции, например проекты по переработке сельскохозяйственного сырья.

С участием иранских инвесторов на территории Казахстана успешно реализованы проекты по строительству мясокомбината, строительству заводов по переработке масличных культур и по сборке зерноуборочных комбайнов и др.

Иранская сторона отметила, что обмен торговыми миссиями, выставками продукции и достижений будет являться стимулом для расширения сотрудничества между частным сектором и предпринимателями двух стран.