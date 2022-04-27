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Казахстан запустил крупные проекты в нефтегазохимии с двумя российскими компаниями

26.04.2022, 11:40 14151
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Казахстан определил ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть" в качестве партнеров по крупным проектам в области нефтегазохимии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков сообщил, что на начальном этапе находится реализация крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью 186 тысяч тонн в год.
 
По данным проектам в качестве стратегических партеров определены российские компании ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть".
 

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Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов

26.04.2022, 15:13 9841
Казахстан вводит запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане с 6 мая текущего года вводится запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ограничение установлено приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 21 апреля 2022 года № 224 "О некоторых вопросах транспортировки лома и отходов черных и цветных металлов", которое вступает в силу с 6 мая 2022 года, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
 

Сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству РК и ЕАЭС до введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - отметили в КГД. 

 
Запрет на вывоз лома и отходов металлов вводится сроком на шесть месяцев.
 

В Казахстане запустят завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год

26.04.2022, 14:04 11041
В Казахстане запустят завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщил на заседании правительства министр энергетики РК Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В отрасли нефтегазохимии, согласно данным МЭ РК, в 2021 году введены в эксплуатацию завод по производству октаноповышающих присадок мощностью 57 тысяч тонн в Шымкенте и установка технических газов мощностью 54 млн куб. м и 34 млн куб. м сухого сжатого воздуха. Таким образом, нефтегазохимия в стране представлена продукцией: смазочные материалы, полипропилен, метил-трет-бутиловый эфир, октаноповышающие присадки, бензол и параксилол.
 
Как сообщает Минэнерго, несмотря на предпринятые меры, доля импорта нефтегазохимической продукции все еще остается высокой. 
 
Для решения данной проблемы в текущем году Министерством энергетики запланирован запуск завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. По планам уже в текущем году завод планирует произвести порядка 110 тысяч тонн полипропилена. 
 
Также на начальном этапе находится реализация следующих крупных проектов по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталат мощностью порядка 1 млн тонн в год, полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год и бутадиена мощностью 186 тысяч тонн в год. По вышеуказанным проектам на сегодня определены стратегические партнеры в лице компаний ПАО "Сибур" и ПАО "Татнефть". 
 

Согласно прогнозному балансу производства и потребления основных видов нефтегазохимической продукции до 2030 года планируется полностью покрыть потребности внутреннего рынка, за исключением смазочных материалов. К примеру, будет обеспечена возможность покрыть внутренние потребности в полипропилене уже в текущем году, в метаноле - с 2023 года, в полиэтилентерефталате - с 2024 года, в бутадиене - с 2026 года и в полиэтилене - с 2027 года", - сказал Болат Акчулаков.

 
Министр сообщил, что в сфере недропользования по итогам 2021 года общий объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей энергетического сектора составил 4,69 трлн тенге. Среднеотраслевой показатель доли местного содержания, согласно данным Минэнерго, составил 61,8% на сумму 2,9 трлн тенге. А именно: товары - 24,3%, или 139,7 млрд тенге, работы - 76,4%, или 1,86 трлн тенге, и услуги - 53,6% на сумму 900,4 млрд тенге. 
 

В целом порядка 75% объемов закупок приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг" и "Норт Каспиант Оперетейтинг", 13% - на группу компаний фонда "Самрук-Казына" и 12% - на остальных недропользователей. При этом имеются возможности для увеличения доли местного содержания в товарах", - сообщил министр энергетики РК.

 
Министерством для этой цели реализованы две инициативы.
 
Во-первых, компанией "Шеврон" в рамках своих инвестиционных обязательств перед республикой предусмотрено выделение $248,5 млн в прибыльные предприятия Казахстана. 
 
Во-вторых, создан Международный центр развития нефтегазового машиностроения, в котором ведутся работы по развитию местных товаров для нужд трех крупных операторов.
 

На сегодня центром начаты работы по локализации производств по трем товарным группам: запорная арматура (клапаны), контрольно-измерительные приборы и автоматика и электротехническое оборудование. На ближайшие 10 лет общая сумма потребности данных товарных групп составляет до $400 млн", - сказал Болат Акчулаков.

 
В рамках деятельности центра сотрудниками центра было посещено 60 заводов в 13 регионах страны, специализирующихся на перечисленных выше товарных группах.
 

Нами проанализированы свыше 35 000 товаров, из которых 19 видов товаров определены как наиболее востребованные операторами в ближайшей перспективе. Утверждена дорожная карта, предусматривающая присуждение операторами 9 контрактов до конца первого полугодия 2022 года", - сообщил министр энергетики.

 
Как сообщает Министерство энергетики РК, на сегодня уже заключены соглашения с четырьмя производителями, двое из которых начнут строительство заводов уже в этом году. А именно: Honeywell - производство преобразователей температуры и шкафы систем управления; Petrol Valves - производство запорной арматуры. 
 
Также два проекта начнут реализацию в 2023 году. Это новое производство электрораспределительных коробов и производство систем электрообогрева от компании Sigma Solutions. А также продукция компании Elektro Serve - производство насосов, генераторов азота и электрических вращающихся машин.
 
Как сообщил в ходе доклада глава энергетического ведомства, ожидаемый эффект от данных проектов, по прогнозу МЭ РК, - привлечение инвестиций порядка 4,9 млрд тенге и создание 300 новых рабочих мест. 
 
В ходе заседания Акчулаков также доложил об определении центром совместно с операторами дополнительного ряда товарных групп для локализации. 
 
В данный перечень вошли технологические фильтры, насосы и уплотнения, трубная продукция, система отопления, вентиляция и кондиционирование воздуха.
 
Со слов министра, 37 отечественных товаропроизводителей уже заинтересованы в их локализации. Относительно фонда прямых инвестиций развития местного содержания - на сегодня фонд уже зарегистрирован на площадке международного финансового центра "Астана".
 
Для обеспечения транспарентности создан сайт www.cdif.kz, куда каждый может подать заявку на участие и самостоятельно проследить поэтапный статус ее рассмотрения на каждом этапе.
 

На сегодня при полном пакете документов поступила 51 заявка от предпринимателей, из которых по 16 заявкам отказано по причине несоответствия критериям отбора. 6 заявок на сумму $293 млн уже поступили на согласование в наблюдательный совет фонда. При одобрении всех заявок сумма финансирования фондом составит порядка $85 млн, что к тому же позволит создать более 12 тысяч рабочих мест. Вместе с тем на стадии заполнения находится 141 заявка", - доложил на заседании глава Минэнерго.

 

От импорта каких продуктов зависит Казахстан, рассказали в МСХ

26.04.2022, 12:38 12916
От импорта каких продуктов зависит Казахстан, рассказали в МСХ
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев на заседании правительства сообщил об обеспеченности внутреннего рынка продуктами питания за счет импорта и отечественного производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МСХ, обеспеченность внутреннего рынка по 29 основным видам продтоваров, включая 19 видов социально значимых, за счет отечественного производства составляет 80%.
 
По 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%, в их числе: хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.
 
По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это - томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.
 

Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал министр, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.

 
Министр сообщил, что до конца 2025 года планируется запуск 24 мясокомбинатов, 22 проектов по закладке садов на площади 8,2 тысячи гектаров, 20 молокоперерабатывающих заводов, строительство 23 птицефабрик и одного сахарного завода. 

Казахстан планирует в 7 раз увеличить производство сахара.
 

МСХ: Казахстан в семь раз увеличит производство сахара

26.04.2022, 11:35 15021
МСХ: Казахстан в семь раз увеличит производство сахара
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане в семь раз планируют увеличить производство сахара. Об этом на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы МСХ, ежегодное потребление сахара в стране составляет около 532 тысяч тонн, из них за счет отечественного сырья - 7%.
 

Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей", - пояснил министр.

 
Он отметил, что за счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тысячи гектаров до 38 тысяч гектаров, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тысяч тонн до 1,8 млн тонн.
 
По его словам, производство сахара вырастет в 7 раз - до 245 тысяч тонн. При этом импорт снизится на 32%, что в свою очередь позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%.
 
Однако, подчеркнул Карашукеев, для получения таких результатов необходима государственная поддержка посредством предоставления в течении 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.

Производители сахара обеспокоены сокращением посевных площадей сахарной свеклы.
 

В Казахстане определены три группы товарных позиций для импортозамещения

26.04.2022, 11:14 15716
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - В Казахстане выработан триединый подход и определены три группы товарных позиций для импортозамещения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания правительства глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, что специалистами был изучен опыт других стран, которые уже провели эффективную работу по снижению уровня импортозависимости.
 
Министерством был выработан триединый подход и определены 3 группы товарных позиций.
 
Первая группа - товары с высокой готовностью импортозамещения, по которым уже имеется производство, где необходимо провести соответствующую работу по обеспечению данных производителей сырьем, финансированием, кадрами и долгосрочными контрактами.
 
Вторая группа - это товары со средней готовностью импортозамещения, где имеется определенная компетенция и готовые инвесторы для запуска необходимых производств. Здесь также будет оказываться соответствующая поддержка для успешной реализации проектов.
 
Третья группа - это товары с низкой готовностью импортозамещения. В основном это высокотехнологические товары, для производства которых необходимо создать условия с перспективой на будущее.
 

Общая сумма импорта обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составила 38,3 млрд долларов США. Порядка 32 млрд долларов США приходится на отрасли, курируемые Министерством индустрии", - сообщил Ускенбаев.

 
Он уточнил, что в больших объемах в страну поставляется продукция машиностроения (16,4 млрд долларов США), химической промышленности (3,2 млрд долларов США), черной металлургии (2,4 млрд долларов США), пищевой промышленности (3 млрд долларов США), легкой промышленности (2,2 млрд долларов США), строительных материалов (1,4 млрд долларов США), цветной металлургии (679 млн долларов США).
 

По итогам проработки с акиматами нами сформирован пул инвестиционных проектов в отраслях обрабатывающей промышленности, которые направлены и на замещение импорта, и на экспорт готовой продукции. Перечень включает в себя порядка 700 проектов, из которых 286 ключевые импортозамещающие проекты", - рассказал глава МИИР.

 
По его словам, ко второй группе, то есть к товарам со средней готовностью импортозамещения, относятся 95 проектов, по ним уже есть инициаторы.
 
По третьей группе определены товары для реализации 36 нишевых проектов, по ним ведется активный поиск инвесторов.
 

В первую группу включены 155 проектов (высокая готовность импортозамещения), ориентированные на выпуск продукции, которая уже производится отечественными предприятиями, однако нам необходимо наращивать объемы их производства для полного импортозамещения этих товаров", - добавил Ускенбаев.


В 2022 году в промышленность РК планируют инвестировать 1,7 трлн тенге.
 

В 2022 году в промышленность РК планируют инвестировать 1,7 трлн тенге

26.04.2022, 10:57 16376
В 2022 году в промышленность РК планируют инвестировать 1,7 трлн тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - Общий объем инвестиций в реализуемые в этом году проекты составляет 1,7 трлн тенге. Об этом на заседании правительства сообщили министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Каирбек Ускенбаев сообщил, что в  этом году будет введено 165 проектов, остальные 498 проектов будут реализованы в период с 2023 по 2026 годы.
 

Самые капиталоемкие проекты на сумму 820 млрд тенге будут реализованы в Атырауской области, несмотря на малое количество проектов, всего 5, инвестиции на одно рабочее место составляют 1 млрд тенге. Наименьший объем инвестиций на Павлодарскую область - 7,4 млрд тенге", - сообщил глава МИИР на заседании правительства. 

 
В разрезе отраслей на обрабатывающую промышленность приходится 633 проекта с объемом инвестиций в 20,5 трлн тенге с созданием 108 тысяч рабочих мест.
 
На горнодобывающую отрасль, на АПК и на инфраструктурное развитие приходится 57 проектов с объемом инвестиций 1,3 трлн тенге и созданием более 8 тысяч постоянных рабочих мест.
 

В разрезе государственных органов в этом году Министерство индустрии реализует 107 проектов, Министерство сельского хозяйства - 46, Министерство энергетики является ответственным за реализацию 5 проектов и Министерство здравоохранения - 7", - уточнил министр.

 
Спикер заверил, что при выходе на полную мощность эти проекты произведут продукцию на 2,5 трлн тенге и общий объем их экспорта составят 3,6 млрд долларов США. 
 
Ускенбаев сообщил, что ключевыми проектами этого года являются строительство завода по производству пропилена в Атырауской области, завод по производству автомобильных шин в Карагандинской области, золотоизвлекательная фабрика в Акмолинской области и нефтеперерабатывающий завод в Туркестанской области.
 

Также в городе Шымкенте запустится проект по производству алюминиевых банок, в Восточно-Казахстанской области - маслоэкстракционный завод, в Жамбылской области планируется расширение производства минеральных удобрений и в Алматы запустится производство алюминиевых и биметаллических радиаторов", - поделился планами глава МИИР.

 
В число проектов флагманов черной металлургии входит запуск четырех сталелитейных заводов, двух заводов по производству полукокса и пяти ферросплавных заводов. 
 

Проекты направлены на импортозамещение продукции на 1,2 млрд долларов США, экспорт продукции на сумму 3 млрд долларов США", - добавил Ускенбаев.

 

Более 16 тысяч иностранцев трудоустроены в Казахстане

26.04.2022, 10:24 17171
НУР-СУЛТАН. 26 АПРЕЛЯ - По состоянию на 1 апреля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 16 278 иностранных граждан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей (ИРС) имеются следующие категории: 639 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3150 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). 
 

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 8115 и 825 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1197 человек, а в рамках корпоративного перевода - 2352 человека", - уточнили в пресс-службе. 

 
По информации ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1683 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 429 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
 
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай - 3685 человек, Турция - 1977 человек, Индия - 1268 человек, Узбекистан - 1195 человек, Сербия - 1109 человек.
 
Ранее сообщалось, что МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС c ранее запланированных 28 352 до 23 560 единиц - на 4792 единицы (16%).
 

Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году

25.04.2022, 17:30 20456
Казахстан может столкнуться с дефицитом газа к 2025 году
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - К 2025 году Казахстан может столкнуться с дефицитом газа. Если горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе правительственного часа в сенате министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что с 2017 года по 2021 год потребление газа внутри страны выросло на 4,8 миллиарда кубических метров, с 13,8 до 18,6 миллиарда кубических метров. При этом среднегодовой прирост потребления газа составляет порядка 7%.
 

На фоне динамичного роста потребления на внутреннем рынке мы уже к 2025 году прогнозируем незначительный дефицит газа, однако если наши горно-металлургические предприятия будут активно переходить с угля на газ, то объем дефицита будет существенным. В этих условиях остро встает вопрос о восполнении ресурсной базы нашей страны, для чего необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах: разведка, добыча и переработка газа. Кроме того, прорабатывается вопрос предоставления стимулирующей цены для недропользователей-инвесторов", - сообщил Акчулаков. 

 
По поручению президента в рамках разработки совместно с советом иностранных инвесторов улучшенного модельного контракта на недропользование предусмотрены фискальные преференции для газовых проектов в виде налоговых освобождений и других стимулирующих мер на этапе добычи и переработки газа. Кроме того, в стране разработан комплексный план развития газовой отрасли, предусматривающий ряд мероприятий развития перспективных газовых участков.
 

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