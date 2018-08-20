Казахстанцев предупредили о фейковых объявлениях, не имеющих отношения к программе "7-20-25"

Алматы. 20 августа. Kazakhstan Today - Фейковые объявления в рамках программы "7-20-25" вводят в заблуждение население, передает Kazakhstan Today.

В Интернете, в социальных сетях, участились маркетинговые уловки строительных компаний и жилищных кооперативов, продвигающих под видом программы "7-20-25" собственные предложения, сообщает пресс-служба ипотечной организации "Баспана".

"В частности, гражданам предлагаются различные акции с набором цифр по типу 0-20-25, 5-19-25, 5-10-25. Условия по ним существенно отличаются от президентской программы "7-20-25". Они не имеют никакого отношения к программе "7-20-25". Ипотечная организация "Баспана", во избежание последующих недоразумений, просит граждан внимательно относиться к условиям подобных акций. Например, 25 вовсе может не означать срок кредита в годах, зачастую застройщики продают жилье в рассрочку на 25 месяцев. 20 может быть не размером первоначального взноса, а процентной ставкой по кредиту", - предупредили в компании.

Отмечается, что кредиты по программе "7-20-25" выдают только банки-партнеры ипотечной организации "Баспана". В настоящий момент, заявки принимают Банк Центркредит, АТФБанк, Цеснабанк, Bank RBK и Евразийский банк. Сам застройщик либо жилищный кооператив не может выдавать кредит. Рассрочка от застройщика не является программой "7-20-25".

"На сегодняшний день, никто не предлагает такие льготные условия, как программа "7-20-25". Естественно, у многих участников рынка возникает соблазн решить собственные коммерческие задачи на ниве популярности программы. Мы в целом за развитие рынка, но против попыток введения в заблуждение наших граждан", - подчеркнул председатель правления ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

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