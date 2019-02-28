Казахстанцы купили более 180 килограммов золота - Нацбанк

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Казахстан находится на 15-м месте по запасам золота в мире, передает Kazakhstan Today.





Портфель золота Национального банка Казахстана по состоянию на 5 ноября 2018 года составил 342 тонны, или эквивалент $13,5 млрд, что ставит Казахстан на 15 место в мире по запасам драгоценного металла, сообщает пресс-служба Национального банка РК.





С момента реализации приоритетного права государства на приобретение аффинированного золота для пополнения активов в драгоценных металлах Национальным банком было приобретено порядка 221 тонны аффинированного золота в слитках у отечественных производителей.





В мае 2017 года Национальный банк Казахстана запустил программу по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения. Золотые слитки реализуются через банки второго уровня - АО "Народный банк Казахстана", АО "Евразийский банк" и АО "Цеснабанк". Основным фактором обеспечения ликвидности рынка золотых слитков является возможность их обратного выкупа банками второго уровня с выплатой денег клиенту "день в день". Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. На сегодняшний день банками продано более 180 килограммов золота", - проинформировали в НБ РК.





Для повышения узнаваемости слитков казахстанских производителей Нацбанк планирует осуществлять операции на внешнем рынке по продаже аффинированного золота за свободно конвертируемую валюту в объеме до 2 тонн, или порядка 4% от объема золота, ежегодно приобретаемого у отечественных производителей. В то же время, при наличии спроса на полноразмерные слитки золота (весом порядка 12-13 килограммов) на местном рынке, Национальный банк готов осуществлять продажу таких слитков населению. Продаваемые слитки могут стать важным активом в портфеле инвестора, инструментом диверсификации, отмечается в сообщении.





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