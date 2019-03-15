Казахстанцы в этом году купили свыше 52 тыс. новых легковых автомобилей на сумму 449,2 млрд тенге

Астана. 20 декабря. Kazakhstan Today - Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" представил информацию о ценовой динамике автомобильного рынка страны за 11 месяцев 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам отчетного периода казахстанцы приобрели 52 468 новых легковых автомобилей на сумму 449,2 млрд тенге. Средняя стоимость приобретаемого легкового автомобиля составила 8482 тыс. тенге и в сравнении с аналогичным периодом минувшего года выросла на 7,6%. При этом в сегменте автомобилей казахстанского производства средняя цена автомобиля в январе - ноябре текущего года оказалась существенно ниже и составила 5433,4 тыс. тенге (на 11,3% выше прошлогоднего значения). В то же время средняя стоимость автомобиля импортного производства выросла на 21,2% и зафиксирована на отметке 11 318,7 тыс тенге", - сообщает пресс-служба "КазАвтоПрома".

По результатам января - ноября более трети покупателей (35,1%) предпочли автомобили не дороже 5 млн тенге. Из них 19,5% или 10 218 единиц составили автомобили средней ценовой категории - от 3,5 до 5 млн тенге (-4,3% к 2017 году).





Не меньшей популярностью у жителей республики пользуются автомобили бюджетного сегмента стоимостью до 3,5 млн тенге. По результатам 11 месяцев текущего года их сбыт достиг 8 174 единиц (15,6%), однако доля за год снизилась на 5,9%.





В ценовом диапазоне от 5 до 7 млн тенге было реализовано 21,9% техники (11 471 единиц). Благодаря выходу на рынок LADA Vesta SW и SW Cross, новых KIA Rio и Hyundai Accent вклад сегмента вырос на 2,7%.





15,4% покупателей сделали выбор в пользу автомашин стоимостью от 7 до 10 млн тенге (8056 единиц). Их доля сократилась всего на 0,4%.





Сегменты бизнес- (10-15 млн тенге) и премиум-класса (свыше 15 млн тенге) заняли соответственно 16,9% (8858 единиц) и 10,9% (691 единица) рынка новых автомобилей. Общая доля техники дороже 10 млн тенге выросла на 7,9% и сегодня превышает четверть первичного рынка (27,7%). Рост сбыта связан с обновлением доступной линейки седанов бизнес-класса, отмечают аналитики.





Большинство позиций в десятке наиболее доступных легковых моделей приходится на предложения казахстанских автопроизводителей. Так, лидером ценовой доступности остается Lada Granta усть-каменогорского производства, стоимость которой стартует от 2,8 млн тенге. В ТОР-10 самых доступных авто вошли также Lada Kalina (2,94 млн тенге), Ravon R2 (2,98 млн тенге), Lada 4x4 (3,32 млн тенге), Ravon R4 (3,5 млн тенге), Lada 4x4 Pickup (3,65 млн тенге), Renault Logan (3,78 млн тенге), Chevrolet Niva (3,99 млн тенге), Ravon Nexia (4,49 млн тенге) и Lada Largus (4,5 млн тенге).





В рейтинге самых дорогих моделей лидируют Rolls-Royce Ghost (178,1 млн тенге), Porsche 911 Turbo (66,3 млн тенге) и Porsche Panamera (51,2 млн тенге). Десятку наименее демократичных автомобилей дополнили Mercedes-Benz G-klass (47,6 млн тенге), Audi A8 (46,5 млн тенге), Lexus LC (45,6 млн тенге), Lexus LS (41 млн тенге), Lexus LX (38,9 млн тенге), Land Rover Range Rover (38,6 млн тенге) и Mercedes-Benz S-klass (37,1 млн тенге).





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