Казахстанская продукция машиностроения пользуется высоким спросом в России

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года категория товаров машиностроения стала одним из лидеров по темпам роста экспорта, сообщил главный специалист центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Тимур Дауранов, передает Kazakhstan Today.

В 2018 году с точки зрения динамики экспортных показателей первая категория товаров черной металлургии зафиксировала рост стоимостных объемов, близкий к нулю. Помимо некоторого ослабления спроса со стороны России, сдерживающий эффект оказала ноябрьская авария на "АрселорМиттал Темиртау" . Положительная динамика экспорта металлических руд скрывает сокращение экспорта железной руды, которое тем не менее было компенсировано наращиванием экспорта медных руд и концентратов (благодаря преимущественно повышению цен на медь, так как в 2018 году наблюдалось сокращение физических объемов отгрузки за рубеж), цинка, хрома и золота", - прокомментировал Тимур Дауранов.

Он отметил, что положительный рост экспорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов скрывает сокращение экспорта угля, имеющего высокий удельный вес в данной категории ($219,3 млн, или 33,4% данной категории). Экспорт продукции неорганической химии в стоимостном выражении также вырос довольно высокими темпами.

"Отдельно следует выделить увеличение экспорта по направлению России многих категорий товаров обрабатывающей промышленности. К примеру, в России в последнее время высоким спросом пользуется продукция машиностроения казахстанского производства и наблюдается динамика роста экспорта аккумуляторов и трансформаторов. Категория товаров машиностроения стала одним из лидеров по темпам роста экспорта Казахстана по итогам года", - подчеркнул он.

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