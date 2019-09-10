Казахстанская продукция машиностроения пользуется высоким спросом в России

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - По итогам прошлого года категория товаров машиностроения стала одним из лидеров по темпам роста экспорта, сообщил главный специалист центра интеграционных исследований Евразийского банка развития Тимур Дауранов, передает Kazakhstan Today.
В 2018 году с точки зрения динамики экспортных показателей первая категория товаров черной металлургии зафиксировала рост стоимостных объемов, близкий к нулю. Помимо некоторого ослабления спроса со стороны России, сдерживающий эффект оказала ноябрьская авария на "АрселорМиттал Темиртау". Положительная динамика экспорта металлических руд скрывает сокращение экспорта железной руды, которое тем не менее было компенсировано наращиванием экспорта медных руд и концентратов (благодаря преимущественно повышению цен на медь, так как в 2018 году наблюдалось сокращение физических объемов отгрузки за рубеж), цинка, хрома и золота", - прокомментировал Тимур Дауранов.
Он отметил, что положительный рост экспорта минерального топлива, нефти и нефтепродуктов скрывает сокращение экспорта угля, имеющего высокий удельный вес в данной категории ($219,3 млн, или 33,4% данной категории). Экспорт продукции неорганической химии в стоимостном выражении также вырос довольно высокими темпами.
"Отдельно следует выделить увеличение экспорта по направлению России многих категорий товаров обрабатывающей промышленности. К примеру, в России в последнее время высоким спросом пользуется продукция машиностроения казахстанского производства и наблюдается динамика роста экспорта аккумуляторов и трансформаторов. Категория товаров машиностроения стала одним из лидеров по темпам роста экспорта Казахстана по итогам года", - подчеркнул он.
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