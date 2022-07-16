Казахстанские беспилотники-мишени выходят на экспорт

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮЛЯ - Подписано соглашение о поставке БПЛА - имитаторов воздушных целей казахстанской разработки между АО "НК "Казахстан Инжиниринг" и сербской государственной компанией YUGOIMPORT-SDPR, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Это первый экспортный контракт продуктов ОПК полностью казахстанской разработки в истории нашей страны, сообщает пресс-служба АО НК "Казахстан Инжиниринг".
Выход казахстанской продукции на мировой рынок дает нам большие возможности. При этом я считаю, что наличие спроса является наглядным показателем способности казахстанской продукции конкурировать с зарубежными производителями. Мы и дальше будем наращивать наше сотрудничество в данном направлении", - сказал глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев.
Соглашение о долгосрочном сотрудничестве с государственной компанией YUGOIMPORT-SDPR включает в себя ряд договоренностей по организации взаимодействия и сотрудничества на долгосрочной основе с целью взаимного трансферта технологий и внедрения новейших мировых стандартов и практик в области оборонно-промышленного комплекса и развития военно-технического сотрудничества. Помимо реализации БПЛА-имитаторов в интересах сербской стороны планируется наладить совместное производство ракетно-артиллерийских боеприпасов и минометов калибров 82 и 120 мм.
Для нашей компании это важный этап в развитии. Выход на зарубежные рынки - это возможность, которая позволит нам заявить о себе, масштабировать производство, использовать покупательский потенциал других стран и развивать отрасль. Совместно с сербскими партнерами планируем осваивать новые производства, к примеру совместное производство минометов и боеприпасов", - поделился планами председатель правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржан Абдрахманов.
Разработчиками имитатора воздушной цели являются специалисты "Казахстан Инжиниринг". БПЛА - мишени типа "летающее крыло" оснащены имитатором теплового потока (ИТП), быстросъемными крыльями, системой автопилота и парашютной системой. Максимальная дальность беспосадочного полета составляет 55 км, а максимальный практический потолок 3500 м. В ходе заводских и практических испытаний большое внимание уделялось простоте, эффективности и удобству в эксплуатации, что существенно сокращает производственный процесс и временные затраты для производства изделия. Производство мишеней организовано на предприятиях АО НК "Казахстан Инжиниринг".