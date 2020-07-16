Казахстанские БВУ оштрафованы на 47 млн тенге

Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Административные штрафы вынесены 8 банкам страны, передает Kazakhstan Today.

В первом полугодии текущего года в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг в отношении банков было применено 87 мер воздействия. Среди них можно отметить административные штрафы, рекомендательные меры надзорного реагирования, письменные предписания, сообщает Finprom.kz

Банки в большинстве случаев не соблюдают нормы, установленные банковским законодательством Республики Казахстан, а также нормативными правовыми актами Национального Банка Казахстана, которые связаны с осуществлением:

- обслуживания банковских займов;

- платежей и переводов денег;

- обслуживания банковских счетов.

Непосредственно административные штрафы были вынесены 8 БВУ РК. Общая сумма вынесенных административных штрафов в отношении банков за первое полугодие 2020 года составила 47,6 млн тенге.

Основные нарушения, допущенные банками, по которым предусмотрена административная ответственность:

- нарушение сроков исполнения указания по платежу и (или) переводу денег, установленных законом Республики Казахстан "О платежах и платёжных системах";

- нарушение субъектами финансового мониторинга законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

- другие нарушения.

Наибольшая сумма административного штрафа была наложена на AsiaCredit Bank: в общей сложности 21,9 млн тенге. Также в антилидерах Сбербанк России (11,1 млн тенге) и Capital Bank Kazakhstan (7,8 млн тенге). Tengri Bank был оштрафован на 4,2 млн тенге, Альфа-Банк - на 1,1 млн тенге.

Отметим, к концу мая текущего года банковский сектор РК был представлен 27 банками второго уровня, 14 из них - с иностранным участием. Общая сумма активов БВУ РК увеличилась на 13% за год и составила 28,2 трлн тенге.

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