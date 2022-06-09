Казахстанские компании занижают стоимость импортных товаров и не доплачивают налоги на миллионы тенге - КГД

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - По итогам первого квартала текущего года из Казахстана отправили на экспорт 2 млн тонн пшеницы и меслина на 592,3 млн долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рост в натуральном выражении составил 64%, в денежном - сразу 2,1 раза", - информирует energyprom.kz .

По данным аналитиков, большая часть поставок пришлась на страны СНГ: 1,3 млн тонн продукции - на 43,9% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Узбекистан (874,1 тысячи тонн), Таджикистан (175,8 тысячи тонн) и Туркменистан (149,5 тысячи тонн).

В прочие страны мира, не входящие в состав СНГ, отправлено 744,7 тысячи тонн пшеницы - в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Среди них лидером по объемам импорта из РК стал Иран: 358,4 тысячи тонн, годовой рост - в 3,9 раза. В топ-3 стран также вошли Афганистан (227,4 тысячи тонн) и Италия (110,1 тысячи тонн)", - отметили эксперты.





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По итогам марта 2022 года цены экспортных поставок пшеницы выросли на 9,2% за месяц, на 12,1% с начала года и на 32,1% за год. В том числе в месячной динамике цены для стран СНГ увеличились на 7,9%, для остальных стран - на 11,8%; в годовой динамике цены для стран СНГ выросли на 34,7%, для остальных - на 23,7%.



Подчеркивается, что в апреле текущего года средняя стоимость пшеницы от производителей составила 123,7 тысячи тенге за тонну. В том числе тонна твердой пшеницы стоила 188,4 тысячи тенге, прочей - 121,7 тысячи тенге.

В региональном разрезе самая высокая цена на пшеницу была зафиксирована в Костанайской области: 132,1 тысячи тенге за тонну. Следом идут Акмолинская (130,7 тысячи тенге) и Северо-Казахстанская (118,6 тысячи тенге) области", - сообщили аналитики.

По данным экспертов, в 2021 году валовой сбор озимой и яровой пшеницы в стране составил 11,8 млн тонн - на 17,1% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего пшеницы традиционно собрали в Акмолинской области: 3,4 млн тонн, минус 18,7% за год. В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская (2,8 млн тонн, минус 15,1% за год) и Костанайская (2,6 млн тонн, минус 25,1%) области", - отметили они.

Урожайность в 2021 году составила 9,3 центнера с гектара. Самые высокие показатели наблюдались в Восточно-Казахстанской (15,9 центнера с гектара), Алматинской (15,7 центнера с гектара) и Павлодарской (11,8 центнера с гектара) областях. В лидирующих по сбору пшеницы регионах урожайность оказалась ниже: в Акмолинской - 8,7 центнера с гектара, в Северо-Казахстанской - 11,5 центнера с гектара, в Костанайской - 7,2 центнера с гектара.

В этом году, по предварительным прогнозам Зернового союза, урожай будет средним: 12,5 - 13 млн тонн пшеницы. Для Казахстана это стандартный уровень, позволяющий экспортировать почти половину без ущерба для себя", - добавили аналитики.