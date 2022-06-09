Казахстанские компании занижают стоимость импортных товаров и не доплачивают налоги на миллионы тенге - КГД

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Казахстанские компании при ввозе импортных товаров занижают стоимость продукции в разы и не доплачивают налогов на миллионы тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, при таможенном контроле выявлены факты значительного занижения декларантами таможенной стоимости товаров", - сообщили в комитете госдоходов РК.
Так, одна из казахстанских компаний импортировала хозяйственные товары из КНР стоимостью 41,8 тысячи долларов, при этом, по сведениям, предоставленным ГТУ КНР, стоимость товара при экспорте в РК составила 171,4 тысячи долларов.
Таким образом, казахстанской компанией таможенная стоимость занижена в 4 раза, или на 129,6 тысячи долларов. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила более 12 млн тенге", - проинформировали в комитете.
Другая компания, ввозившая в Казахстан ткани, при таможенной стоимости 241 тысяча долларов США заявила таможенную стоимость в 24 тысячи долларов, занизив ее в 10 раз. Сумма таможенных платежей и налогов, подлежащая взысканию, составила 22,6 млн тенге.
Другим ярким примером совершения нарушения таможенного законодательства является ввоз LED-телевизоров с функциями SMART TV под видом корпусов для телевизоров без внутренних микросхем. Данный факт был выявлен в ходе проведения таможенного досмотра, назначенного при сопоставлении информации, поступающей из ГТУ КНР", - добавили в ведомстве.
В целом с начала года центром по фактам занижения таможенной стоимости товаров дополнительно взыскано 9,4 млрд тенге.
В комитете подчеркнули, что занимаются решением проблемных вопросов в деятельности центра. В частности, это отсутствие автоматизации форм таможенных документов, отсутствие уплаченных декларантом таможенных платежей и налогов на момент выпуска декларации на товары, несвоевременное представление документов и сведений, на основании которых заполнена таможенная декларация, несвоевременное представление обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных платежей и налогов.