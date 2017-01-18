Казахстанские предприятия задолжали АО "КазТрансГаз Аймак" более 17 млрд тенге

Астана. 17 января. Kazakhstan Today - Казахстанские юридические лица задолжали АО "КазТрансГаз Аймак" более 17 млрд тенге, сообщается на сайте компании.

"В Казахстане складывается странная тенденция, самыми аккуратными и пунктуальными плательщиками комуслуг являются физические лица, например, пенсионеры и служащие. При этом некоторые юридические лица, крупные компании и товарищества, работающие и получающие существенные прибыли, могут месяцами, а иногда годами не оплачивать услуги коммунальщиков. На сегодняшний день перед отечественным поставщиком природного газа АО "КазТрансГаз Аймак" накопились подобные долги на "космическую" сумму - более 17 миллиардов тенге", - сообщили в компании, передает Kazakhstan Today.

"КазТрансГаз Аймак" на своем сайте опубликовал список самых злостных неплательщиков из числа юридических лиц по регионам Казахстана.

По Актюбинской области общая дебиторская задолженность составляет 821 млн 855 тыс. 920 тенге, по Костанайской области - 1 млрд 406 млн 286 тыс. 504 тенге, по Кызылординской области - 742 млн 649 тыс. 195 тенге, по Западно-Казахстанской области - 1 млрд 237 млн 192 тыс. 555 тенге, по Атырауской области - 86 млн 119 тыс. 222 тенге, по Жамбылской области - 772 млн 738 тыс. 456 тенге, по Южно-Казахстанской области - 1 млрд 899 млн 577 тыс. 996 тенге, по Мангистауской области - 8 млрд 091 млн 493 тыс. 756 тенге, по Алматы - 1 млрд 755 млн 979 тыс. 865 тенге, по Алматинской области - 16 млн 105 тыс. 804 тенге.

$1 = 333,25 тенге.

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