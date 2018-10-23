Казахстанские проекты презентовали инвесторам в Пекине

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 октября 2018
  • 23
  • :
  • 06
Новости регионов
10º Ясно
днем 21º    ночью 11º
17:00
.
Aнонс

Казахстанские проекты презентовали инвесторам в Пекине23.10.2018
Экономика  19:00

Пекин. 23 октября. Kazakhstan Today - Компания "Делойт" совместно с национальным агентством по привлечению инвестиций Kazakh Invest организовала в Пекине семинар, посвященный развитию инвестиционного климата в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие проведено для укрепления сотрудничества Казахстана и Китая в крупнейших отраслях экономики, отмечает пресс-служба Kazakh Invest.

"Мы верим, что данное событие, организованное совместными усилиями Kazakh Invest и "Делойта", усилит казахстанско-китайские взаимоотношения и будет способствовать развитию инвестиционной сферы обоих государств. "Делойт" проводит данное мероприятие уже пятый год подряд, и оно стало основной площадкой для профессионального общения инвесторов и представителей компаний", - прокомментировала партнер и генеральный директор ТОО "Делойт ТСФ" Дина Тасбулатова.

На семинаре специалисты "Делойта" и Kazakh Invest представили крупнейшим компаниям и инвесторам из Китая 17 инвестиционных проектов в горно-металлургической, химической и нефтехимической отраслях, а также в сфере транспорта, логистики и энергетической промышленности. Общая сумма проектов составила более $8 млрд.


В мероприятии также приняли участие руководители казахстанских компаний. Перед собравшимися также выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

"В последние годы Казахстан находится в первом ряду среди стран СНГ, наиболее привлекательных для инвестиций из Китая. Ключевое положение Казахстана в Центральной Азии и близость к Китаю и России представляет большие возможности для китайских компаний. Это десятое юбилейное мероприятие, которое "Делойт" организует в Китае в отношении инвестиций в СНГ, и мы очень ценим сотрудничество с Kazakh Invest и посольством Казахстана в КНР", - сказал руководитель департамента СНГ "Делойт" в Китае Александр Крылов.

В последние два года участники рассматривают проекты, которые могут быть реализованы в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых транспортных, энергетических и торговых коридоров между странами Центральной и Южной Азии, а также Европы. Идея формирования концепции была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

В настоящее время национальное агентство по привлечению инвестиций Kazakh Invest совместно с "Делойтом" изучают новые инвестиционные возможности в таких странах, как Великобритания, Германия, Сингапур и Япония.

Компания "Делойт", СНГ - одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву.
Просмотров: 1652
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
23.10.2018   20:48
За 9 месяцев 2018 года размер начисленного инвестдохода ЕНПФ составил 663,1 млрд тенге
23.10.2018   19:00
Казахстанские проекты презентовали инвесторам в Пекине
23.10.2018   16:45
В 40 километрах от Астаны появится еще один "зеленый" аул
23.10.2018   16:01
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился на 4,34 тенге и составил 361,15 тенге за долла
23.10.2018   15:04
Урожай зерновых в Костанайской области составил 5,2 млн тонн
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today