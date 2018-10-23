Казахстанские проекты презентовали инвесторам в Пекине

Пекин. 23 октября. Kazakhstan Today - Компания "Делойт" совместно с национальным агентством по привлечению инвестиций Kazakh Invest организовала в Пекине семинар, посвященный развитию инвестиционного климата в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Мероприятие проведено для укрепления сотрудничества Казахстана и Китая в крупнейших отраслях экономики, отмечает пресс-служба Kazakh Invest.

"Мы верим, что данное событие, организованное совместными усилиями Kazakh Invest и "Делойта", усилит казахстанско-китайские взаимоотношения и будет способствовать развитию инвестиционной сферы обоих государств. "Делойт" проводит данное мероприятие уже пятый год подряд, и оно стало основной площадкой для профессионального общения инвесторов и представителей компаний", - прокомментировала партнер и генеральный директор ТОО "Делойт ТСФ" Дина Тасбулатова.

На семинаре специалисты "Делойта" и Kazakh Invest представили крупнейшим компаниям и инвесторам из Китая 17 инвестиционных проектов в горно-металлургической, химической и нефтехимической отраслях, а также в сфере транспорта, логистики и энергетической промышленности. Общая сумма проектов составила более $8 млрд.

В мероприятии также приняли участие руководители казахстанских компаний. Перед собравшимися также выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

"В последние годы Казахстан находится в первом ряду среди стран СНГ, наиболее привлекательных для инвестиций из Китая. Ключевое положение Казахстана в Центральной Азии и близость к Китаю и России представляет большие возможности для китайских компаний. Это десятое юбилейное мероприятие, которое "Делойт" организует в Китае в отношении инвестиций в СНГ, и мы очень ценим сотрудничество с Kazakh Invest и посольством Казахстана в КНР", - сказал руководитель департамента СНГ "Делойт" в Китае Александр Крылов.

В последние два года участники рассматривают проекты, которые могут быть реализованы в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых транспортных, энергетических и торговых коридоров между странами Центральной и Южной Азии, а также Европы. Идея формирования концепции была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.

В настоящее время национальное агентство по привлечению инвестиций Kazakh Invest совместно с "Делойтом" изучают новые инвестиционные возможности в таких странах, как Великобритания, Германия, Сингапур и Япония.

Компания "Делойт", СНГ - одна из ведущих международных фирм, предоставляющая услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками и консультирования по налогообложению и праву.

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