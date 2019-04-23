Казахстанские производители создают национальную Ассоциацию мясопереработчиков

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - 19 - 22 апреля 2019 года в Алматы состоялся первый слет мясопереработчиков Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На первой встрече мясопереработчиков собрались 25 ведущих компаний Казахстана в сфере глубокой мясопереработки и выпуска готовых изделий из мяса. Более 30 учредителей и руководителей предприятий из Алматинской области, Алматы, Нур-Султана, Актобе, Атырау, Караганды, Кокшетау, Павлодара, Семея, Тараза, Талгара, Уральска, Усть-Каменогорска, Шымкента обсудили вопросы цены и качества продукции, налогообложения, заботы о здоровом питании и другие приоритетные вопросы в этом сегменте рынка.

Данное мероприятие можно считать первым и важным шагом на пути объединения наших казахстанских производителей в решении своих общих проблем. Необходимость собраться и решить наболевшие десятилетиями проблемы в данном секторе - агрорынка, животноводства и мясопереработки - назрела давно. Крупные и средние производители выступают за цивилизованное решение проблем, объединение под девизом: "Производить качественные продукты в соответствии с международными стандартами, стать конкурентоспособными по качеству и цене, ввести стратегию по контролю качества и цены мясных продуктов", - отметили организаторы мероприятия.

Главным вопросом повестки дня стало создание Национальной ассоциации мясопереработчиков Казахстана.

О том, насколько важен этот форум для мясопереработчиков, говорит география производителей, собравшихся со всех регионов Казахстана. Участники активно обсуждали проблемы отрасли, делились мнениями, опытом работы как в Казахстане, так и за рубежом, искали пути выхода предприятий из общего кризиса.

С приветственной речью выступил генеральный директор ТОО "Беккер и К" Алмаз Тубеков. Тема его выступления на форуме - "Вопросы реализации колбасных и мясных изделий в ритейл сети Казахстана: импортная продукция, торговая наценка розничных сетей".

… наш Минсельхоз добивается экспорта мяса, хотя объем производимого мяса пока не дотягивает до вопросов экспорта. В нынешней ситуации массовые поставки мяса на экспорт могут вызвать дисбаланс, резкие колебания в стоимости сырья и даже дефицит его, а это отразится на конечном продукте. Есть проблемы, связанные со взаимоотношениями производителей и владельцев торговых сетей. Владельцы торговых сетей предъявляют требования к производителям, которые не всем реально выполнить: ретробонусы, различные акции и сроки, ограничение ассортимента и другие. Эти издержки сужают ассортиментную линейку, ведут к удорожанию мясных продуктов на полках. Задача будущей Ассоциации - добиться разработки и внедрения единых правил и норм в части представленности отечественной продукции на прилавках как приоритетного", - сказал он.

Гендиректор ТОО "Беккер и К" также отметил конкуренцию с российскими мясными продуктами. "Мы не виним российских производителей. Мы не защищены на российском рынке, например. Ветинспекция в РФ постоянно нас блокирует. Мы призываем в целом наши уполномоченные госорганы, чтобы они занимались вопросами защиты отечественных производителей", - отметил он.

Генеральный директор ТОО "МПЗ БИЖАН" Хадиша Бижан (учредитель группы предприятий "Бижан") рассказала о торговле между РК и странами ЕАЭС и фактах ограничения вывоза пищевой продукции животного происхождения из РК в РФ.

Мы сегодня собрались по очень важному для нас вопросу: созданию Национальной ассоциации мясопереработчиков Казахстана с целью решения наболевших и проблемных вопросов. Есть известная фраза: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". И в данном случае утопающие - это мы! То есть казахстанские переработчики мяса. Наш рынок переполнен продукцией партнеров по ЕАЭС: большую часть мясного ассортимента составляют колбасы, мясные деликатесы и консервы, полуфабрикаты из России и Беларуси. 95% из общего объема импорта этих изделий в Казахстане приходится именно на российских производителей. В начале 2019 года на заседании правительства РК Елбасы дал указание: принять меры по поддержке глубокой переработки мяса, потребовал от Минсельхоза подготовить сведения о ситуации. Но до сих пор в этом направлении ничего не сделано. Еще один важный момент. В Казахстан поступает много контрабандной продукции: она завозится в маленькие магазины, на рынки и продается по низким ценам. Возникает закономерный вопрос: куда смотрят надзорные органы? Покупая контрафактные продукты, потребители рискуют здоровьем, государство недополучает в свой бюджет огромные суммы, а мы, переработчики, страдаем из-за нечестной конкуренции", - заявила Бижан.

Она отметила, что в отличие от Казахстана, Россия активно защищает интересы своих производителей. Эту функцию выполняют Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Наряду с контролем продукции, они регулируют движение импорта на российский рынок. Довольно часто они закрывают свой рынок для продукции от партнеров по ЕАЭС.

Учредитель ТОО "Кублей" Талгат Берекешев рассказал о проблемах налогообложения в сфере АПК. "Наши интересы по вопросам грамотного налогообложения никто не представляет. В стране нет правильного понимания о расчете налогов. А правительство нас не слушает. Мы как пасынки в своей стране. Расчет, нагрузка на наш доход = 45%! Такого нет нигде в мире. Какие доходы могут быть у нас, производителей, при таком непомерно высоком налогообложении? У нас в стране не Агропромышленный комплекс, а аграрно-базарный комплекс", - сказал он.

Участники встречи высказывали мнения о необходимости создания Национальной ассоциации и о том, что, только объединившись, можно спасти отрасль от кризиса и гибели.

Мясопереработка в глубочайшем кризисе. Это влияние кризиса. По нашим расчетам, рынок упал на 30%. Нам нужна господдержка. Нас нигде не ждут в других странах. Нас там гасят. Первая проблема - это доля серого импорта. Мы все ездим по миру, видим опыт разных стран. В России тоже кризис и банкротятся даже крупные компании. Делали по 200 тонн в день. В ближайшие 5 лет надо защититься мерами по господдержке. Мы должны быть партнерами", - сказал представитель ТОО "АгроПродукт" (Уральск, бренд "Мясодел") Темиргали Ескендиров.

В ходе мероприятия также была отмечена необходимость введения строгого контроля качества ввозимой готовой мясной продукции, обсуждены вопросы Технического регламента Таможенного союза с учетом новых требований по выявлению ДНК и ее маркировке на упаковках, подняты вопросы необходимости уменьшения наценки торговых сетей на основные продукты питания, включая колбасные и мясные изделия (на примере РФ), разработки стратегии экспорта для мясопереработчиков по экспорту живого сырья, включая КРС, конину и говядину.

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