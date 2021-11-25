Казахстанские стандартные образцы без дополнительных испытаний будут признаваться в других странах

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутаты мажилиса одобрили ратификационный законопроект - Соглашение о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ направлен на устранение технических барьеров в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, а также обеспечение потребности государств в стандартных образцах веществ и материалов, рассказали в пресс-службе мажилиса.

Предусматривается создание и применение национальных и межгосударственных стандартных образцов, а также применение межгосударственных стандартных образцов без проведения дополнительных испытаний в государствах-участниках данного Соглашения.

Кроме того, во втором чтении депутаты палаты одобрили поправки по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. В частности, устанавливается возможность для предпринимателей использовать право выбора способа предоставления информационных инструментов не только в электронной форме, но и на бумажном носителе.

Предусматривается обязательная отмена или пересмотр нормативных правовых актов, а также иных документов, содержащих обязательные для субъектов предпринимательства требования, если регулирующий госорган своевременно не провёл анализ на предмет оценки их эффективности.

Также среди одобренных во втором чтении - законодательные новшества по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. В частности, предусматривается установление норматива распределения поступлений от корпоративного подоходного налога в размере не более 50% в областной бюджет и не менее 50% - в районный бюджет.

Предлагается включить в состав материалов, вносимых в парламент с проектом республиканского бюджета, информации об использовании целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета за два отчётных финансовых года.