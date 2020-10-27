Казахстанским экспортерам возместят 4,7 млрд тенге

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - 186 экспортеров Казахстана получат помощь на 4,7 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Возмещение части затрат экспортеров при продвижении продукции на внешние рынки - это сравнительно новая мера. Но вместе с тем - одна из наиболее востребованных, а главное действенных. В текущем году нами по итогам 14 заседаний межведомственной комиссии одобрены заявки от 186 экспортеров на общую сумму порядка 4,7 млрд тенге.", - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций (СЦК).

По его информации, в 2019 году данной мерой господдержки воспользовалось 139 субъектов индустриально-инновационной деятельности на общую сумму порядка 3,9 млрд тенге.

Возврат части затрат позволил экспортерам повысить объем промышленного производства предприятий на 9%, увеличить объем экспортной выручки на 30%, наполовину возросли налоговые отчисления в бюджет (45%).

По линии нашей экспортной страховой компании KazakhExport за 9 месяцев получили поддержку более 67 производителей - экспортеров во всех регионах Казахстана, из них 22 производителя - впервые. Объем принятых страховых обязательств превысил 54 млрд тенге, сгенерировавших 150 млрд тенге экспортной выручки", - сказал министр.

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