Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Согласно постановлению "О дальнейших мерах по упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" от 31 марта 2017 года, с 1 апреля 2017 года Узбекистан изменил акцизные налоги на импортную сельскохозяйственную продукцию, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

По данным ведомства, принятые меры являются следствием официального визита в Казахстан президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, передает Kazakhstan Today.

Принятое постановление создало для казахстанских производителей сельскохозяйственной продукции благоприятные условия по доступу на рынок Узбекистана.

"Отменен акцизный налог на макаронные изделия (ранее составлял 30 и 50%). Снижены акцизы на ввозимую в Узбекистан сельскохозяйственную продукцию: на 55% на муку пшеничную (с 11 до 5%); в 2 раза на масло подсолнечное и сафлоровое (с 20 до 10%); в 5 раз на консервированные овощи, без добавления уксуса (с 50 до 10%); в 2,3 раза на фруктовые и овощные соки (с 70 до 30%); в 2,8 раза на продукты для приготовления соусов и готовые соусы (с 70 до 25%, исключая томатный кетчуп и майонез)", - уточнили в Минсельхозе.

В 2016 году экспорт казахстанской сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (90 товарных позиций) в Узбекистан составил $426,9 млн.

В прошлом году Казахстан экспортировал в Узбекистан 1725,2 тыс. тонн зерна, 4,7 млн тонн муки, 96 тыс. тонн семян подсолнечника, 10,2 тыс. тонн растительного масла, 51 тыс. тонн картофеля.

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