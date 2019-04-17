Казахстанский экспорт несырьевых товаров и услуг составил $23 млрд

Нур-Султан. 16 апреля. Kazakhstan Today - Казахстанский экспорт несырьевых товаров и услуг в 2018 году составил $23 млрд, сообщил на заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина министр национальной экономики РК Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

По его словам, доля экспорта в ВВП страны составляет 40,1%. При этом 0,5% роста ВВП обеспечивается экспортом. Национальной экспортной стратегией поставлена цель увеличить экспорт несырьевых товаров и экспорт услуг до $32 млрд к 2022 году.

"Экспорт казахстанских товаров и услуг в 2018 году составил $68,3 млрд и вырос в сравнении с 2017 годом на 24,2%. Рост в первую очередь обусловлен ростом цен на нефть. В том числе экспорт несырьевых товаров и экспорт услуг составил $23 млрд в сравнении с 2017 годом данный показатель увеличился на 4,1%. Экспорт услуг в 2018 году демонстрирует положительную динамику. Рост составил 12,3%. Объем экспорта услуг составил $7,3 млрд", - проинформировал Р. Даленов.

Основными потребителями казахстанских обработанных товаров являются Китай, Россия, Нидерланды, Узбекистан, Великобритания, Турция, Япония, Кыргызстан, ОАЭ и Афганистан. Совокупно на данные страны приходится 75% экспорта казахстанских обработанных товаров 2018 года.

По словам министра национальной экономики, наибольший вклад в несырьевой экспорт внесли товары металлургической промышленности. Это такие товары как трубы, металлоконструкции, прокат, сплавы, металлы и др. Следующие по объему - товары химической отрасли. В данной группе основной объем экспорта приходится на уран. В тройке лидеров находятся нефтепродукты.

В целях увеличения объемов экспорта несырьевых товаров и услуг до $32 млрд к 2022 году необходимо увеличить экспорт: промышленных товаров на $5,7 млрд до $20,2 млрд, сельскохозяйственных товаров на $ 0,7 млрд до $1,9 млрд, услуг на $2,4 млрд до $9,7 млрд. Ожидается, что наибольший рост экспорта придется на транспортные услуги с $4 млрд до $5,3 млрд и туризм – до $2,4 млрд", - добавил Р. Даленов.

В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр сообщил, что в 2018 году наблюдается положительная динамика в несырьевом экспорте Казахстана.

Рост показали химическая промышленность на 2,6%, минеральные продукты на 14,6%, машиностроение на 11%, продовольственные товары на 7,6%", - проинформировал Р. Скляр.

На сегодня Казахстан экспортирует 800 товаров в 120 стран. Основными экспортными товарами обрабатывающей промышленности являются ферросплавы, цинк необработанный, медь рафинированная, уран, газы нефтяные, трансформаторы и аккумуляторы.

В 2018 году отмечается рост экспорта готовой продукции на 16%. При этом, доля экспорта готовой продукции в экспорте обработанной продукции увеличилась на 2,5 процентных пункта в сравнении с 2017 годом и составила 23%. В текущем году также ожидается рост несырьевого экспорта.

Министр сельского хозяйства С. Омаров сообщил, что Госпрограммой развития АПК планируется довести объем экспорта переработанной сельхозпродукции в 2021 году до $2,4 млрд. При этом в 2019 году объем экспорта будет доведен до $1,27 млрд.

В прошлом году экспортировано 3,5 млн тонн переработанной сельхозпродукции на сумму $1,125 млрд. При этом впервые в прошлом году экспортированы 17 новых видов переработанной продукции из 275 товарных групп переработанной сельхозпродукции", - проинформировал С. Омаров.

Существенно расширилась и география экспорта переработанной продукции. Если в 2017 году Казахстан экспортировал переработанную продукцию в 42 страны, то в 2018 году - в 48. В список новых стран-импортеров вошли Швейцария, Япония, Бахрейн, Малайзия, Болгария, Гана, Ливан.

Также зафиксирован рост экспорта и на традиционные рынки: Узбекистан - на 32,4%, Россия - на 7%, Кыргызстан - на 11%, Таджикистан - на 9,7%, Молдова - на 40,1%, так и на новые рынки: Китай - на 57,5%, Нидерланды - 130%. Учитывая прогнозируемый рост экспорта переработанной продукции на эти рынки, будет увеличен объем производства продуктов питания до 106,2%.

Председатель АО НУХ "Байтерек" А. Арифханов сообщил, что по поручению Елбасы для усиления финансовой и нефинансовой поддержки отечественных предприятий в ближайшие 3 года будут направлены 500 млрд тг, в том числе 470 млрд тенге - через инструменты холдинга "Байтерек". Из них 220 млрд тенге - это перераспределение ранее выделенных возвратных средств, из которых в 2019 году БРК и ДАМУ направят на финансирование экспортоориентированных проектов 138 млрд тенге, в 2020-2021 годы - по 41 млрд тенге ежегодно.

В свою очередь, министр иностранных дел Б. Атамкулов проинформировал, что совместно с госорганами выработано единое понимание по разграничению функций, в соответствии с которым за МИД РК закреплена роль координатора работы на внешнем уровне.

Министерством проводится работа с отраслевыми министерствами в целях таргетирования и продвижения целевых видов продукции на зарубежные рынки. Особое внимание при этом уделяется расширению торговли с приграничными странами в целях закрепления и расширения товарного присутствия, которое включает в себя не только экспорт промышленных изделий и сельскохозяйственной продукции, но и строительство, логистику, туризм, космические, финансовые, медицинские и образовательные услуги", - сказал министр иностранных дел.

По словам Б. Атамкулова, переформатирована работа центрального аппарата Министерства и загранучреждений РК, которые стали фронт-офисами для продвижения экспортной продукции.

Заместитель премьер-министра Женис Касымбек отметил, что развитие и увеличение объемов несырьевого экспорта является одним из основных направлений работы правительства. В прошлом году Казахстан экспортировал несырьевые товары и услуги на сумму $23 млрд. Согласно Стратегии, стоит задача по увеличению экспорта несырьевых товаров и услуг к 2022 году до $32 млрд. Ежегодно экспорт несырьевых товаров и услуг должен увеличиваться на $2,2 млрд. На сегодняшний день имеются все инструменты, в бюджете предусмотрено финансирование на ближайшие 3-4 года. В течение месяца будут разработаны Дорожные карты. В них будут утверждены конкретные мероприятия госорганов, сроки их реализации, ответственные исполнители, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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