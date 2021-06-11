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Казахстанское литейное производство наращивает мощности

10.06.2021 13825
Казахстанское литейное производство наращивает мощности
Фото из откртых источников
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - АО "Банк развития Казахстана" открыло предэкспортное финансирование ТОО "Литейное производство" в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно условиям договора, БРК предоставил предприятию возобновляемую кредитную линию на 1 миллиард тенге на срок 36 месяцев под страхование займа сестринской компании АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" в рамках государственной программы "Нурлы жол". На выделенные средства компания планирует закупить сырье, электроэнергию, сжатый воздух и комплектующие изделия, что в дальнейшем позволит увеличить объемы экспортируемой продукции.
 

Около трети объема обрабатывающей промышленности страны приходится на предприятия Павлодарской области. Одним из крупнейших предприятий является ТОО "Литейное производство", экспортирующее фасонное литье в Европу, Россию, Беларусь и Кыргызстан. Для Банка развития как основного института страны по финансированию обрабатывающей промышленности важно, особенно в период постпандемии коронавируса, поддерживать экспорториентированные предприятия, реализующие продукцию с высокой добавленной стоимостью", - отметил старший банкир дирекции по работе с клиентами Владимир Ли. 

 
ТОО "Литейное производство" является единственным сертифицированным производителем в Казахстане среднего вагонного литья - правообладателем поставки этой продукции, как на внутренний рынок, так и железнодорожным предприятиям стран СНГ и Балтии. Вся производимая заводом продукция для железной дороги сертифицирована, в том числе и Регистром сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте России. 
 

В настоящее время мы экспортируем свою продукцию в Европу, Россию, Беларусь, а также обеспечиваем рынок Казахстана. Это наше первое сотрудничество с Банком развития Казахстана. Условия, предлагаемые банком, в настоящее время являются наиболее выгодными на рынке кредитования крупного бизнеса. Благодаря предэкспортному финансированию Банка развития, мы планируем увеличить долю экспорта до 50%", - отмечает директор ТОО "Литейное производство" Ерлан Султанов.

 

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