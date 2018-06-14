Костанай. 14 июня. Kazakhstan Today - Казахстанско-китайский проект по развитию автомобильного кластера стоимостью $1,1 млрд реализуют в Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

"Мы сотрудничаем совместно с Kazakh Invest для реализации крупных якорных проектов на территории Костанайской области. Сейчас в регионе строится Индустриальная зона - 400 гектаров. Одним из первых там будет локализован проект по развитию автомобильного кластера "Группа Компаний Аллюр" и китайской компании "СМС" с общим объемом инвестирования $1,1 млрд. Договоренность об этом была достигнута в ходе недавнего визита главы государства в Китай", - отметил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на мероприятии, посвященном подписанию меморандума о сотрудничестве между акиматом региона и компанией Kazakh Invest.

Согласно меморандуму, акимат региона формирует перечень "нишевых" проектов, требующих инвестиций с учетом таких критериев, как наличие сырьевой базы, земельных ресурсов, обеспеченность инфраструктурой и других. В свою очередь, Kazakh Invest занимается поиском и привлечением потенциальных инвесторов для реализации данных проектов, сообщила PR-служба компании.

По словам председателя правления Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева, в этом регионе для инвесторов созданы благоприятные условия, и компания оказывает поддержку по всем вопросам. Уже есть договоренность о проведении точечных переговоров с конкретными зарубежными инвесторами по региональным проектам.

На сегодня перечень инвестпроектов Костанайской области включает 21 проект на общую сумму 146,1 млрд тенге, из них более 80% - иностранные инвестиции.

При этом акиматом Костанайской области введена интерактивная инвестиционная карта области, включающая информацию по инвестиционным проектам и площадкам региона, а также наличию доступной инфраструктуры и полезных ископаемых. Вся информация на карте доступна на трех языках: казахском, русском и английском на сайте www.map.investinkostanay.kz. В регионе для оказания поддержки и рассмотрения системных барьеров и проблемных вопросов потенциальных инвесторов в регионе функционирует Совет по привлечению инвесторов.

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