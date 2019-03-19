Казахстанцам напомнили об истечении срока сдачи декларации по налогам

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Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - Срок исполнения налоговых обязательств по предоставлению "Декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество" (форма - 700.00) истекает 31 марта, передает Kazakhstan Today.

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что плательщиками налога на имущество являются: юридические лица; индивидуальные предприниматели; концессионеры; лица, указанные в статье 515 НК РК; физические лица (по объектам, указанным в статье 530).

Юридические лица исчисляют налог на имущество по ставке 1,5%. По ставке 0,5% исчисляют ИП, ЮЛ, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. По объектам обложения, используемым (подлежащим использованию) в предпринимательской деятельности (в деятельности, связанной с частной практикой), физическое лицо, в том числе лицо, занимающееся частной практикой, исчисляет и уплачивает налог на имущество и представляет налоговую отчетность по данному виду налога в порядке, определенном главой 64 НК РК для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим для субъектов малого бизнеса", - объяснили в ДГД.

Подчеркивается, что не признаются объектом налогообложения, используемым в предпринимательской деятельности (также не возникает обязательств по предоставлению физическим лицом формы 700), объекты, являющиеся жилищем и предоставляемые в аренду. Таким образом, физлица, сдающие в аренду квартиры и частные дома исключительно для целей проживания и не выведенные из жилого фонда, уплачивают налог по квитанции коммунальных услуг.

Плательщиками земельного налога являются: лица имеющие объекты обложения на праве собственности, на праве постоянного землепользования, а также на праве первичного безвозмездного временного землепользования.

В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависимости от их целевого назначения и принадлежности к категории. Исчисление налога производится путем применения налоговой ставки, определенной статьей 505 НК РК, к налоговой базе отдельно по каждому земельному участку.

Объектом налогообложения является: земельный участок (при общей долевой собственности на земельный участок - земельная доля).

Не являются объектом налогообложения: земельные участки общего пользования населенных пунктов; земельные участки, занятые сетью государственных автомобильных дорог общего пользования; земельные участки, занятые под объекты, находящиеся на консервации по решению правительства Республики Казахстан; земельные участки, приобретенные для содержания арендных домов; земельные участки, занятые зданиями, сооружениями, указанными в подпункте 6) пункта 3 статьи 519 НК РК.

Налоговой базой для определения земельного налога является площадь земельного участка и (или) земельной доли.

Объектом налогообложения являются в совокупности все транспортные средства, имеющиеся на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, а также переданные (полученные) по договору финансового лизинга в течение налогового периода.

Налоговые обязательства по предоставлению формы 700.00 по налогу на транспортные средства имеют только юридические лица. При этом индивидуальные предприниматели не заполняют раздел по налогу на транспорт. Индивидуальные предприниматели заполняют разделы по налогам на землю и имущество. По налогу на транспорт индивидуальные предприниматели платят как физлица и не сдают никакие формы налоговой отчетности.

Форма 700.00 предоставляется по месту нахождения объектов налогообложения, то есть если у вас имеются объекты налогообложения в разных населенных пунктах - данную форму вы сдаете в каждый налоговый орган, в котором находится объект налогообложения. Исчисление налога производится налогоплательщиком самостоятельно путем применения соответствующей налоговой ставки к налоговой базе.

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