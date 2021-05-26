Казахстанцам разрешили досрочно снимать добровольные пенсионные накопления

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - С 1 мая 2021 года у вкладчиков добровольных пенсионных выплат (ДПВ) появилось право на их снятие, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 мая 2021 года у вкладчиков ДПВ появится право на их получение с учетом начисленного инвестиционного дохода", - сообщает пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда РК.

При этом отмечается, что для их получения необходимо, чтобы ДПВ находились на счете не менее 5 лет.

По данным фонда, право на пенсионные выплаты из фонда за счет ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления:

1) достигших 50-летнего возраста;

2) являющихся инвалидами;

3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Казахстана иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством, подтверждающие намерение или факт выезда;

4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.

Начав копить средства за счет добровольных пенсионных взносов, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35 можно начать получать свои первые выплаты", - разъяснили в ведомстве.

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