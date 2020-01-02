Казахстанцам с низкими доходами перестали выдавать займы

Нур-Султан. 1 января. Kazakhstan Today - Сегодня вступил в силу запрет на предоставление займов казахстанцам, доход которых ниже прожиточного минимума, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в РК приняты поправки в законодательные акты, запрещающие начисление неустойки и комиссий по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц после 90 дней просрочки. Эта мера ограничит постоянный рост задолженности по беззалоговым потребительским займам.

Также с 1 января 2020 года введено регулирование и надзор в отношении всех юридических лиц, предоставляющих займы населению. Таким образом, все субъекты кредитования будут работать в одном регулируемом поле и соблюдать полный спектр требований по защите заемщиков, таких как требования к условиям договоров займа, предельные ставки вознаграждения, необходимость предоставления информации в кредитные бюро, соблюдения коэффициента долговой нагрузки и другие.

Ранее в Нацбанке Казахстана отметили, что наблюдавшийся в последние годы быстрый рост потребительского кредитования на сегодня замедлился. Рост задолженности в сегменте беззалогового потребительского кредитования в 2017 и 2018 годах составлял 31% и 28% в год, соответственно. За 10 месяцев 2019 года рост портфеля беззалоговых потребительских займов составил лишь 8%. За этот же период среднемесячная заработная плата казахстанцев увеличилась на 16%, что опережает рост задолженности по беззалоговым займам в два раза.

По величине рынка кредитования физических лиц Казахстан относится к группе стран с низким уровнем долга. Отношение портфеля потребительских займов к ВВП составляет около 9,2%. В России данный показатель равен 14,3%, в Польше - около 30%, в Германии - свыше 40%, в США - более 85%.

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