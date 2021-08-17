Казахстанцы накопили долги по налогам на 23 млрд тенге

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Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, основная сумма задолженности сложилась по налогу на транспортные средства. Так, по 594 727 физическим лицам недоимка составила 21,5 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 17,5 млрд тенге, пени - 3,9 млрд тенге.
По налогу на имущество по 263 802 физическим лицам задолженность составила 1,1 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 877,1 млн тенге, пени - 269,9 млн тенге.
Кроме того, по земельному налогу по 261 801 физическим лицам задолженность составила 409,5 млн тенге, в том числе сумма основного долга - 282,7 млн тенге, пени - 126,8 млн тенге.
Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства", - напомнили в ведомстве.
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