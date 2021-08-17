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Казахстанцы накопили долги по налогам на 23 млрд тенге

16.08.2021 7210
Казахстанцы накопили долги по налогам на 23 млрд тенге
Фото: Иллюстрация
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - По состоянию на 1 июля 2021 года сумма налоговой задолженности физических лиц по имеющемуся в собственности имуществу составила 23 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, основная сумма задолженности сложилась по налогу на транспортные средства. Так, по 594 727 физическим лицам недоимка составила 21,5 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 17,5 млрд тенге, пени - 3,9 млрд тенге. 
 
По налогу на имущество по 263 802 физическим лицам задолженность составила 1,1 млрд тенге, в том числе сумма основного долга - 877,1 млн тенге, пени - 269,9 млн тенге.
 
Кроме того, по земельному налогу по 261 801 физическим лицам задолженность составила 409,5 млн тенге, в том числе сумма основного долга - 282,7 млн тенге, пени - 126,8 млн тенге.
 

Налоговым законодательством предусмотрено начисление пени на сумму недоимки за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства", - напомнили в ведомстве.

 

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