Система Orphus

Казахстанцы обменяли старых банкнот на 163 млн тенге

26.08.2021 6481
НУР-СУЛТАН. 26 АГВУСТА - С 12 июня 2021 года казахстанцы обменяли 66 403 старых банкнот на общую сумму свыше 163 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Национальный Банк Казахстана напоминает, что с 12 июня 2021 года действует бессрочный период обмена банкнот, выпущенных в 2006 году и после.
 

Больше всего обращений на замену банкнот поступило от жителей Алматы (16,6%), Нур-Султана (9,7%), Карагандинской области (8,8%). Основная доля принятых к обмену купюр - это банкноты номиналом 500 тенге (47,1%)", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

 
Вышедшие из обращения банкноты номиналами 500, 1000, 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года можно обменять без каких-либо ограничений по срокам в территориальных филиалах Нацбанка.
 

При выпуске новой банкноты в течение 12 месяцев будет действовать период параллельного обращения. Банкноты как старого, так и нового образцов, будут являться законным платежным средством и их обязаны принимать по всем видам платежей на протяжении 1 года. После выхода из обращения той или иной банкноты в течение 3 лет ее можно обменять как в филиалах НБК, так и в отделениях БВУ и офисах АО "Казпочта". По истечении 3 лет вышедшие из обращения банкноты можно будет обменять бессрочно в филиалах НБК", - разъяснили в банке.

 
Адреса и контакты территориальных филиалов доступны на сайте Нацбанка. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая