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Казахстанцы отправили за границу в три раза больше денег, чем получили

06.04.2021 11044
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Казахстанцы через системы денежных переводов отправили за границу в три раза больше денег, чем получили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Через системы международных денежных переводов за январь - февраль 2021 года из-за рубежа в РК было получено 41,2 млрд тенге - на 6,6% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом из РК за рубеж отправили почти в три раза больше: 115,1 млрд тенге - на 37,7% больше по сравнению с январём - февралём 2020 года. Годом ранее объём отправленных через СДП переводов превышал объём полученных из-за рубежа денежных средств вдвое", - сообщает ranking.kz.

 
По объёму отправленных из РК за рубеж средств впервые в истории лидирует Турция, подвинув ранее лидирующую Россию: за январь - февраль 2021 года - 28 млрд тенге. В РФ было отправлено лишь 27,7 млрд тенге. Значительные объёмы также приходятся на соседние Кыргызстан (22 млрд тенге) и Узбекистан (19,5 млрд тенге). 
 
По объёму полученных из-за рубежа в РК средств Россия продолжает лидировать, но при этом серьёзно сокращает долю: за январь - февраль - 8,3 млрд тенге, или 20,2% от всего объёма полученных из-за рубежа средств (годом ранее - 30,9%). Следом идут Узбекистан (7,4 млрд тенге), Южная Корея (6,3 млрд тенге) и Кыргызстан (5,4 млрд тенге). Из Турции было получено лишь 1,7 млрд тенге, что в 17 раз меньше объёма отправленных туда из РК денег.
 

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