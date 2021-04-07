Казахстанцы отправили за границу в три раза больше денег, чем получили

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - Казахстанцы через системы денежных переводов отправили за границу в три раза больше денег, чем получили, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Через системы международных денежных переводов за январь - февраль 2021 года из-за рубежа в РК было получено 41,2 млрд тенге - на 6,6% меньше по сравнению с прошлым годом. При этом из РК за рубеж отправили почти в три раза больше: 115,1 млрд тенге - на 37,7% больше по сравнению с январём - февралём 2020 года. Годом ранее объём отправленных через СДП переводов превышал объём полученных из-за рубежа денежных средств вдвое", - сообщает ranking.kz .

По объёму отправленных из РК за рубеж средств впервые в истории лидирует Турция, подвинув ранее лидирующую Россию: за январь - февраль 2021 года - 28 млрд тенге. В РФ было отправлено лишь 27,7 млрд тенге. Значительные объёмы также приходятся на соседние Кыргызстан (22 млрд тенге) и Узбекистан (19,5 млрд тенге).

По объёму полученных из-за рубежа в РК средств Россия продолжает лидировать, но при этом серьёзно сокращает долю: за январь - февраль - 8,3 млрд тенге, или 20,2% от всего объёма полученных из-за рубежа средств (годом ранее - 30,9%). Следом идут Узбекистан (7,4 млрд тенге), Южная Корея (6,3 млрд тенге) и Кыргызстан (5,4 млрд тенге). Из Турции было получено лишь 1,7 млрд тенге, что в 17 раз меньше объёма отправленных туда из РК денег.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства