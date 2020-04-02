Казахстанцы получат отсрочку по договорам банковского займа

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев рассказал о мерах поддержки государством казахстанцев, обремененных финансовыми обязательствами перед банками, передает Kazakhstan Today
Государство предпринимает следующие меры. Во-первых, физическим лицам предусмотрена отсрочка по договорам банковского займа и микрокредитных организаций на срок 3 месяца. При этом пени начисляться не будут. Во-вторых, без проведения проверок и предоставления заявления, данная отсрочка будет предоставляться социально уязвимым слоям населения, получателям соцпомощи и официально зарегистрированным безработным. Аналогичные меры будут предоставлены и предпринимателям, чье финансовое положение ухудшилось из-за введения режима ЧП", - сказал Д. Абаев.
Он также рассказал о мерах поддержки отечественного бизнеса, принятых по поручению главы государства.
Фонд развития предпринимательства "Даму" переходит на упрощенный вариант рассмотрения заявок по реструктуризации проектов. Решения будут предприниматься одновременно, а не по отдельности. По этому направлению до 30 апреля будет поддержан 71 проект на общую сумму 3,5 млрд тенге. Также сокращены сроки рассмотрения заявок по субсидированию, в части ставки вознаграждения, с 5 до 1 рабочего дня. Уже одобрено порядка 50 проектов на 58 млрд тенге", - сообщил Д. Абаев
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить от налогов и других платежей малый и средний бизнес в наиболее пострадавших секторах экономики.
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